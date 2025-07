Du 9 au 12 juillet 2025, Paris a été le théâtre d’une intense activité parlementaire francophone à l’occasion de la 50e session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Cette rencontre d’envergure a réuni des présidents d’Assemblées nationales et de délégations parlementaires issus des pays membres de l’espace francophone. Le Sénégal était dignement représenté par le président de son Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, qui s’est illustré par une activité diplomatique soutenue et hautement symbolique.

Dès le mercredi 9 juillet, El Malick Ndiaye a pris part à la cérémonie d’ouverture au Palais du Luxembourg, sous la présidence de Gérard Larcher, président du Sénat français. L’événement a vu la participation de nombreuses personnalités politiques et parlementaires de premier plan, notamment Hilarion Etong, président de l’APF, et Nathalie Roy, présidente de l’Assemblée nationale du Québec. Le discours d’ouverture a mis l’accent sur la défense des valeurs communes que partagent les pays francophones : démocratie, pluralisme, respect des droits humains et coopération multilatérale.

Une audience au Palais de l’Élysée avec Emmanuel Macron

Le vendredi 11 juillet, dans un des moments les plus marquants de cette mission, El Malick Ndiaye et ses homologues ont été reçus au Palais de l’Élysée par le président français Emmanuel Macron. La réception officielle avait une forte portée symbolique, venant rappeler l’importance que la France continue d’accorder à la Francophonie parlementaire, malgré les tensions et les reconfigurations géopolitiques en Afrique.

Dans un contexte où les relations entre la France et plusieurs pays d’Afrique francophone se sont détériorées, la rencontre avec Macron a permis de mettre en avant un canal institutionnel de dialogue. Le président Macron a souligné la nécessité de maintenir un partenariat d’égal à égal entre les pays francophones, tout en reconnaissant le besoin de renouveler les méthodes de coopération et de mieux écouter les jeunesses africaines.

Coopération parlementaire avec le Québec : une ouverture prometteuse

En marge des travaux officiels, El Malick Ndiaye a tenu un entretien bilatéral d’une importance stratégique avec Mme Nathalie Roy, présidente de l’Assemblée nationale du Québec. Cette rencontre a permis de jeter les bases d’une future coopération parlementaire entre les deux institutions.

Les thèmes abordés ont révélé des convergences notables : renforcement des capacités parlementaires, formation continue, bonne gouvernance, mais aussi mobilité étudiante et professionnelle. Le volet concernant les modalités d’obtention de visas pour les étudiants sénégalais au Canada a été largement discuté. L’objectif : lever les freins administratifs et financiers qui pèsent sur les étudiants africains souhaitant poursuivre des études au Canada, notamment au Québec.

‘’Nous avons également abordé plusieurs questions d’intérêt commun, parmi lesquelles la mobilité académique et professionnelle entre le Sénégal et le Canada, les modalités d’obtention de visas, ainsi que les défis liés au coût des études pour les étudiants sénégalais et africains. Nous sommes convenus de poursuivre le dialogue afin d’identifier des pistes de solutions durables et mutuellement avantageuses’’.

Un positionnement diplomatique assumé

La présence du president de la 15e législature à cette 50e session n’est pas anodine. Dans un contexte de reconfiguration des alliances diplomatiques, marqué par la montée en puissance de nouveaux partenaires comme la Chine, la Turquie ou la Russie, la participation active du président de l’Assemblée nationale à des instances francophones indique une stratégie de diversification.

Le Sénégal, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, affiche la volonté de redéfinir sa diplomatie, en mettant en avant la souveraineté, le respect mutuel et la coopération horizontale. La posture d’El Malick Ndiaye incarne cette nouvelle vision d’une diplomatie parlementaire plus offensive, plus assumée, et ancrée dans des valeurs d’intégrité et de transparence.

Une diplomatie parlementaire au service des citoyens

Ce déplacement aura permis aussi d’insuffler une dynamique plus inclusive à la diplomatie parlementaire sénégalaise. En mettant au centre des discussions les préoccupations concrètes des étudiants, des parlementaires et des citoyens ordinaires, El Malick Ndiaye donne à cette démarche une portée résolument citoyenne. Il s’agit non plus seulement de nouer des relations protocolaires, mais de construire des ponts d’opportunités, d’expériences et d’idées entre les peuples.

La participation du Sénégal à cette session de l’APF n’est pas un simple fait d’agenda international. Elle constitue un marqueur de la volonté du pays de demeurer un acteur de poids au sein de l’espace francophone tout en adaptant sa posture aux réalités du monde contemporain. El Malick Ndiaye, en représentant le Sénégal dans cette enceinte, a réaffirmé le rôle moteur du parlement dans la diplomatie d’influence, en défendant à la fois des valeurs universelles et des intérêts nationaux.

Ce voyage à Paris apparaît ainsi comme un exercice de haute intensité diplomatique, marqué par la volonté d’écrire une nouvelle page des relations interparlementaires francophones. La question est désormais de savoir si cette impulsion se traduira, dans les mois à venir, par des programmes concrets, des actions partagées, et une réelle amélioration du sort des citoyens sénégalais concernés par les sujets abordés à Paris.

Amadou Camara Gueye