Pétrole et gaz

‘’L'heure est grave. En 2024, il y aura les premiers barils. Il nous faut apporter des réponses efficaces, efficientes pour la population’’, a indiqué Pape Amadou Mbodj du groupe Calebasse consulting, en marge de la troisième édition du Forum de l'entrepreneuriat communautaire (FEC). Organisé, à Dakar, sous le thème: ‘’les exploitations des ressources naturelles et l'économie sociale et solidaire. Leviers pour un Sénégal émergent’’, ce forum a pour objectif d’apporter des informations sur les métiers dérivés du pétrole et du gaz et des opportunités.

‘’Cette journée permettra d’anticiper pour mettre en place des formations pour pouvoir répondre aux besoins en exploitation et gestion des ressources pétrolière et gazières. Au lieu de chercher ailleurs des professionnels de ce secteur, on doit préparer la jeunesse face à ces opportunités’’, soutient l’initiateur. D’ailleurs, 491 jeunes sont formés dans ces domaines, selon le directeur général de de l'Office Nationale de formation professionnelle (ONFP).

‘’Pour le gaz et le pétrole, l'office a déjà effectué un travail. Parce qu'il y a l'amont et la phase intermédiaire. Au niveau de l'aval, l'Office avait déjà formé 491 jeunes. Il nous faut maintenant nous tourner vers les métiers qui interviennent dans la phase intermédiaire et les autres métiers qui se produisent en amont’’, a dit Mounirou Ly.

...Il rassure que d'ici 2024, d'autres formations se feront pour des métiers opportuns pour le développement du gaz et du pétrole. D'après M. Ly, il est temps de remettre les bretelles. Il note que le Sénégal est dans une dynamique de promotion des activités de jeunesse surtout à travers les métiers. ''L'État a mis en place beaucoup de structures porteuses pour que les jeunes soient formés au Sénégal et travaillent ici. C'est vraiment dans cette dynamique là que nous sommes'', dit-il invitant les jeunes à se rapprocher des structures qui ont en charge la formation professionnelle.'' Il y a de la place pour tout le monde, parce que nous sommes dans un domaine très dynamique qui exige que la jeunesse soit actrice’’, poursuit Mounirou Ly.

Venu partager son expérience, secrétaire général à ville de Dakar, Mourade Dièye, a expliqué comment la mairie soutient les jeunes à travers la Couveuse d’entreprise pour la promotion de l’emploi par la microentreprise (CPM). ‘’Nous accompagnons les jeunes porteurs de projet à créer leur propre entreprise. Quand ils passent à la couveuse pour une période d’un an. C’est une première, car pour la première fois, une collectivité territoriale met en place une telle infrastructure. Nous avons un mode d'accompagnement qui permet, à travers des sessions de formation, de doter les jeunes de capacité entrepreneuriale. Et à la fin de la formation, il y a un levier financier qui leur permet de développer leur activité’’, a détaillé M. Dièye.