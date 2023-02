Pour mieux répondre à la question de la propreté, la Sonaged a lancé, hier, son nouveau concept intitulé ‘’Brigade de propreté de proximité (Bipro)’’. La phase test concerne 10 communes.

Brigade de propreté de proximité (Bipro). C’est la nouvelle trouvaille du DG de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged). Hier, lors de la cérémonie de lancement de la Bipro, Mass Thiam a confié que c’est un nouveau concept qui a été imaginé en interne par ses équipes, pour être encore plus proche des populations. Le principe des brigades de proximité, dit-il, consiste à mettre en place des équipes qui sont fixes au niveau de certains quartiers dotés d'équipements, essentiellement un tricycle et aussi une moto pour pouvoir faire la surveillance du quartier.

‘’C'est des équipes de cinq personnes qui vont se relayer 24 heures/24 et 7 jours/7 au niveau de quelques points stratégiques de la ville de Dakar, pour assurer un service de propreté de proximité, soit suivant la demande directe des populations ou à travers les sollicitations du centre d'appel de la Sonaged au numéro 202123’’, explique-t-il.

‘’Pour nous, c'est une nouveauté très importante, parce que ça me permet de mieux marquer notre maillage territorial pour ce qui concerne le service de nettoiement. Nous souhaitons aller beaucoup plus loin, parce que, dans cette phase test, nous allons couvrir les 10 communes d'arrondissement sur les 19 du département de Dakar. L’objectif, c'est d'aller au-delà avec Keur Massar, Pikine et Rufisque, et même de l'ensemble des communes du Sénégal. Pour nous, c'est définitif. Bien au contraire, on est en train de trouver les moyens pour passer à l’échelle, en complétant d'abord les 19 communes de Dakar et ensuite travailler sur un plan d'extension au niveau national. Ce que le projet change en réalité, c'est qu’au lieu d'avoir des équipes qui se promènent à pied dans les quartiers, là on a un dispositif fixe. Donc, la première nouveauté, c'est la présence et l'occupation du terrain 24 heures/24 par des équipes dotées de moyens de déplacement, de moyens mobiles, mais aussi de petits matériels avec, derrière, un mécanisme de supervision, une traçabilité à partir de notre centre d'appel’’, explique le DG.

Ainsi, de manière générale, renseigne Mass Thiam, ça viendra en complément par rapport au système de nettoiement classique et pour pallier toutes les insuffisances qu'on constate quotidiennement dans ce système. Il vient aussi compléter les réseaux de points de regroupement normalisés et propres qui sont visibles un peu partout au Sénégal, pour leur donner l'ensemble des outils nécessaires pour aller vers du zéro défaut, en termes de propreté.

Les 10 communes ciblées sont : Fass-Colobane-Gueule tapée, Dieuppeul-Derklé, Fann-Point E-Amitié, Grand-Dakar, Plateaux, Sicap-Liberté, Mermoz-Sacré-Cœur, HLM, Hann-Bel-Air et Médina. ‘’En termes de création d'emplois, pour ces 10 premières brigades de proximité, on est parti avec 140 agents. Mais il faut dire de manière très transparente que ces 140 sont des agents actuels de la Sonaged et dans les futures extensions, il y aura certainement matière à créer de nouveaux emplois.

Mais pour cette phase test, nous avons privilégié de prendre en interne des gens qui sont déjà dans les métiers du nettoiement. En termes d’investissement, c'est la valeur d'un tricycle qui coûte entre 1 million et 1,200 million et aussi une moto qui coûte autour de 500 000 F CFA. Donc, c'est un maximum de 2 millions par site. Mais je pense que le plus important, ce n'est pas l'investissement en tant que tel, mais le service qu'on veut apporter aux clients, en étant toujours beaucoup plus proche et à l'écoute de nos clients consommateurs’’, souligne le DG Mass Thiam.

CHEIKH THIAM