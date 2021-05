Publication de l’Etude des Services Secrets américains sur l’avenir dans les 20 prochaines années

Avec cette publication, l'idée que pour les occidentaux, le monde s'arrête à leurs préoccupations existentielles, est encore démontrée.

En effet, parmi les trois principaux défis auxquels, selon ce rapport, dépendent le futur de l'Humanité pour les 20 prochaines années, les deux premiers, que sont le déclin démographique et l'immigration, sont exclusivement des défis qui traduisent les préoccupations qui se posent aux grandes puissances occidentales.

Ces deux défis sont les résultats, d'une part, de leur vision machiavélique de la réduction de la natalité par divers moyens, dont les plus récents sont la promotion de l'homosexualité et la destruction de la famille, qui sont devenues, aujourd'hui, leur cheval de bataille pour imposer au monde, leur " société libérale et démocratique".

Et d'autre part, c’est le résultat de leur pillage du travail, des ressources minières et naturelles dans les pays en développement, et des guerres impérialistes qu'elles y mènent.

Cependant, cette étude de la CIA ne conclut pas qu'il leur faut renoncer à leur politique anti natalité chez eux, et à leurs guerres impérialistes chez nous, mais elle les incitent à accélérer leur projet de substitution de l'homme par les robots et l'intelligence artificielle dans leurs pays, et de mettre, dans nos pays, des régimes, qui, sous couvert « de droits de l' Homme et de défense de la démocratie et des libertés », sont favorables à leur politique de réduction de la natalité, dans laquelle la CIA trouve le moyen le plus efficace de lutter, à la source, contre l'immigration massive, tout en soutenant leurs guerres impérialistes,

Dans ce cadre, il ne faut pas oublier qu'avant la publication de cette Etude de la CIA, en France, Macron avait déjà fait faire une Etude pour permettre à son pays de reprendre en main son pillage des pays anciennement colonisés d’Afrique, et de mieux s'implanter dans les autres pays, tout en continuant ses guerres impérialistes.

C'est ainsi que cette Etude lui a proposé une politique dénommée " Effet pangolin » qui consiste à promouvoir des "universitaires, des hommes des milieux d'affaire, et de la société civile" pour les substituer aux Partis politiques qui, pourtant, exercent le pouvoir d’Etat partout dans le monde.

Macron a donc déjà trouvé sa voie et a convoqué au « Sommet Afrique France" à Montpellier, des africains qui répondent à ses besoins de mise en œuvre de sa politique "Effet Pangolin "!

Mais dans tout cela, ni la CEDEAO dans notre sous-région, encore moins la Commission de l'Union Africaine, ne s'est souciée de se pencher sur le devenir de l'Afrique face aux ambitions des autres à son endroit, en organisant une large concertation avec ses forces vives.

Ce qui est sûr, c'est que sans une gauche africaine en mesure de prendre des initiatives dans ce sens, les grandes puissances continueront à dérouler leurs agendas chez nous, à notre corps défendant.

Surtout au Sénégal où des forces islamistes organisées veulent porter le flambeau de la lutte contre cette " société libérale et démocratique, et se mobilisent à cet effet.

Ainsi, en l'absence d’un soutien massif au refus de cette «" société libérale et démocratique » porté par le Président Macky Sall. pour préserver notre Etat républicain démocratique et laïc, notre peuple risque d'être pris en otage par ces forces qui se disputent le contrôle de notre pays et qui sont hostiles à sa souveraineté nationale, à ses acquis démocratiques et à sa convivialité , qui sont sa marque de fabrique.

Ne les laissons pas faire !