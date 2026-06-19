Publié le 19 Jun 2026 - 16:11
TER

Le rail désormais jusqu’à l’aéroport

 

La réception des ouvrages du tronçon Diamniadio - AIBD ouvre la voie à la mise en service du Train express régional jusqu’à l’aéroport international Blaise Diagne. Une avancée qui annonce déjà le prolongement du réseau vers Mbour et Thiès.

 

C’est une étape décisive qui se profile pour la mobilité au Sénégal. Après la certification des travaux du linéaire reliant Diamniadio à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), l’Apix s’apprête à recevoir, ce samedi, le Président de la République pour un premier trajet depuis la gare de Dakar jusqu’à la gare de l’AIBD.

Cette cérémonie marque le démarrage de la fonctionnalité de l’ouvrage au profit des passagers à destination de l’aéroport. Désormais, les usagers pourront rallier les terminaux par le rail, sans subir les contraintes de la route.

L’enjeu est de taille pour les voyageurs du soir. Fini les tracasseries sur l’autoroute à péage et la congestion de fin de journée, qui compliquent l’accès aux vols nocturnes. Le TER offre une alternative fiable face à la perte de temps liée aux embouteillages imprévisibles, garantissant une arrivée à l’heure pour les départs aériens.

Cap sur Mbour et Thiès

Mais l’arrivée à l’AIBD ne constitue qu’un jalon. Le projet s’inscrit dans une ambition plus vaste : faire du Train express régional la colonne vertébrale du transport de masse dans la région. Depuis le hub de l’aéroport, le tout prochain prolongement est déjà programmé en direction de Mbour et de Thiès.

Ce tout prochain prolongement doit conduire le rail vers Mbour, capitale de la Petite-Côte et pôle touristique et économique en pleine expansion, ainsi que vers Thiès, deuxième ville du pays et nœud ferroviaire historique du Sénégal. À terme, ces extensions doivent désenclaver les grands bassins de population et d’activité, en reliant Dakar à ses villes-satellites par une infrastructure moderne et cadencée.

Ce maillage progressif traduit la volonté du chef de l’État de structurer durablement la mobilité interurbaine, en réduisant la dépendance à la route et en accompagnant l’essor du nouveau pôle urbain de Diamniadio.

Amadou Fall

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