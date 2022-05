Pour faciliter le traitement dématérialisé des demandes d’agrément des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), la plateforme numérique dénommée Senlabel ESS Cii Laa Bokk va être lancée.

Lors de la célébration de la Journée du Réseau régional des femmes mutualistes de Thiès, le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire a soutenu que les femmes de la capitale du Rail ont bien fait de choisir comme modèle organisationnel la mutualité, car les dispositions réglementaires prises, récemment, pourront conférer aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), non seulement la résilience permettant de transcender toutes les crises, mais aussi, et surtout l’impact social qui est, en fin de compte, recherché dans toutes actions de développement.

En effet, poursuit Zahra Iyane Thiam, dans le cadre de la promotion du secteur de l’économie sociale et solidaire qui englobe la mutualité, le cœur de métier de ces dames, l’application effective de la loi d’orientation y relative conduira, sans aucun doute, vers un développement socioéconomique des territoires, à travers l’inclusion sociale et financière des populations vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. C’est pourquoi, pour une rapide opérationnalisation de ce dispositif juridique et une transformation numérique dudit secteur, ses services ont fait développer une plateforme numérique dénommée Senlabel ESS Cii Laa Bokk’’, qui sera bientôt lancée pour le traitement dématérialisé des demandes d’agrément des acteurs de l’ESS, ainsi que pour d'autres opportunités d’échanges et d’affaires. L’obtention de cet agrément ESS permettra à l’association entreprenante et responsable, à l’entreprise sociale, à l’acteur du secteur informel, à la mutuelle et à la coopérative de bénéficier des nombreux avantages prévus par la loi d’orientation.

Madame Diop a rappelé que cette loi a prévu, comme avantages pour les acteurs agréés, entre autres, des exonérations fiscales, un régime de protection sociale adapté, des possibilités de financement et d’accompagnement technique. ‘’Cet accompagnement nécessite, au préalable, le déroulement d’un bon plan de recensement des potentiels acteurs de l’ESS.

C’est dans ce cadre qu’à l’issue d’une étude diagnostique qui a révélé les zones de concentration des acteurs de l’ESS, que la phase expérimentale du plan d’opérationnalisation de la LOESS se déroulera, très prochainement, d’abord à Dakar et, ensuite, à Thiès. A cette occasion, à travers notamment des focus groups, nos équipes identifieront toutes les possibilités d’entrepreneuriat social et solidaire dans ces régions, afin de pouvoir enclencher les procédures d’obtention de l’agrément ESS à l’intention des acteurs identifiés. Vous comprenez alors toute l’importance que revêt notre activité de ce jour, mais surtout l’intérêt que le ministère accorde à votre organisation, en votre qualité d’acteur central de l’ESS éligible aux avantages et aux opportunités accordés par la loi d’orientation relative à l’ESS’’, a-t-elle indiqué. Elle a assuré que son département nouera un partenariat fécond avec le réseau régional, afin de leur permettre d’aller toujours plus loin dans leur mission et cela se matérialisera très prochainement par une mission technique de ses services.

D’ores et déjà, afin d’accompagner les 89 mutuelles de la région de Thiès dans le cadre du renforcement de la mutualité sociale, une subvention de 30 millions F CFA, à raison de 10 millions F CFA par département à travers le fonds d’appui à l’ESS, sera allouée, promet-elle.

