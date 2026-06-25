Un taux de dépistage du VIH/Sida de 109% en 2025

La direction régionale de la santé (DRS) de Kaolack a atteint, en 2025, ses objectifs en matière de dépistage du VIH/Sida, avec un taux de près de 110%, a indiqué mercredi le docteur Moustapha Thiam, coordonnateur régional de la prise en charge de la maladie.

”A Kaolack, en 2025, la DRS a atteint ses objectifs en termes de dépistage du VIH/Sida, avec un taux de 109%. Nous avons également enregistré de bons résultats sur les indicateurs de l’Organisation mondiale de la santé, notamment les 3-95 pour lesquels nous avons enregistré un taux de 89% de personnes dépistées parmi lesquelles 91% ont une charge virale supprimée’’, a-t-il notamment indiqué. Concernant la lutte contre le VIH/SIDA, la cible ’’95-95-95’’ (parfois abrégée en 3-95) désigne les objectifs stratégiques fixés pour juguler l’épidémie ; le 1er 95 signifiant que 95 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. Le 2ème 95 signifie que 95 % des personnes diagnostiquées séropositives reçoivent un traitement antirétroviral (TARV) continu, tandis que le 3ème 95 veut dire que 95 % des personnes sous traitement antirétroviral ont une charge virale supprimée (rendant le virus indétectable et intransmissible).

Le Dr Moustapha Thiam s’exprimait au cours de la commémoration différée de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, normalement tenue le 1er décembre de chaque année. La rencontre, placée sous le thème : ‘’Sauvegarder les acquis, transformer la riposte au Sida’’, a été présidée par l’adjoint au préfet du département, Etienne Antoine Lopy. Faisant observer qu’en 2025, le Sénégal compte 40 000 cas de personnes vivant avec cette maladie dont 37 634 sous traitement, il a précisé que sur la même période 2 634 patients dont 2 335 suivis et sous traitement sont dénombrés à Kaolack.

...Le coordinateur régional de la prise en charge du VIH/Sida de la région a également tenu à préciser que le Sida est le dernier stade de l’infection à VIH, soulignant qu’une personne peut donc avoir une infection à VIH sans atteindre ledit stade. Pour sa part, l’adjoint au préfet du département de Kaolack, a déclaré que la rencontre d’aujourd’hui, qui revêt une importance particulière, constitue un moment privilégié de mobilisation, de sensibilisation et de réflexion collective autour d’un enjeu majeur de santé publique : la lutte contre le VIH/Sida.

”Au-delà de son caractère commémoratif, la journée mondiale de lutte contre le Sida nous invite à mesurer le chemin parcouru, à évaluer les défis qui persistent et à renouveler notre engagement collectif en faveur d’un monde débarrassé de cette pandémie’’, a dit Antoine Etienne Lopy. Il a toutefois noté que le VIH demeure une ‘’menace réelle pour des millions de personnes à travers le monde (…) malgré les progrès remarquables réalisés au cours des dernières années’’. Parmi ces avancées, il a cité celles ‘’scientifiques et l’accès croissant aux traitements antirétroviraux [qui] ont permis de transformer cette infection en une maladie chronique pouvant être contrôlée’’.

”Au Sénégal, les résultats enregistrés ces dernières années méritent d’être salués. Avec une prévalence nationale estimée à 0,3%, notre pays demeure parmi ceux qui ont réussi à contenir l’épidémie. Les services de dépistage, de prise en charge et de traitement ont été renforcés et la lutte contre le Sida reste une priorité des pouvoirs publics’’, a notamment dit Antoine Etienne Lopy.