Il est temps de s'attaquer aux véritables organisateurs de ces voyages de la mort

Il y a des drames qui, par leur répétition, finissent malheureusement par s'installer dans notre quotidien. Des tragédies devant lesquelles l'indignation ne suffit plus. Des catastrophes humaines qui devraient pourtant provoquer un sursaut national, mobiliser les consciences et contraindre les pouvoirs publics à agir avec davantage de détermination.

Le naufrage des pirogues transportant des candidats à l'émigration clandestine vers les îles Canaries est de ceux-là.

Depuis 2006, le Sénégal est régulièrement confronté à ces départs massifs de jeunes vers l'Europe, à bord d'embarcations de fortune, dans des conditions qui défient les règles élémentaires de sécurité maritime. Les îles Canaries, territoire espagnol situé dans l'océan Atlantique, sont devenues pour beaucoup de jeunes Sénégalais une destination et, dans leur imaginaire, une promesse d'une vie meilleure.

Mais derrière cette promesse se cache une réalité autrement plus terrible : des milliers de vies brisées, des familles endeuillées, des disparitions jamais élucidées et des parents qui attendent, parfois pendant des années, des nouvelles de leurs enfants.

La découverte récente de 44 corps de jeunes Sénégalais rejetés par les vagues sur nos côtes constitue une nouvelle illustration de cette tragédie. Quarante-quatre vies perdues, quarante-quatre familles plongées dans le désarroi. Et combien d'autres victimes dont les corps ne seront jamais retrouvés ?

Trop, c'est trop !

Un commerce particulièrement lucratif sur le dos de la jeunesse

Il faut avoir le courage de regarder cette tragédie sous un autre angle : celui de l'économie criminelle qui l'alimente.

Derrière chaque départ se trouve généralement une organisation, un réseau, des recruteurs, des intermédiaires et des organisateurs qui tirent profit de la détresse, des frustrations et des espoirs de notre jeunesse.

Ces individus, communément appelés "passeurs", ne sont pas de simples facilitateurs de voyages. Lorsqu'ils organisent sciemment des traversées dans des embarcations inadaptées, sans garanties élémentaires de sécurité, ils exposent délibérément des dizaines de personnes à des risques considérables.

Le tarif annoncé pour une traversée avoisinerait les 500 000 francs CFA par passager.

Faisons un calcul élémentaire : pour une pirogue transportant 50 personnes, à raison de 500 000 francs CFA par candidat, la recette brute atteint 25 millions de francs CFA !

Vingt-cinq millions pour un seul voyage !

Bien entendu, il s'agit d'une recette brute, avant déduction des éventuels frais et rémunérations des différents intervenants. Mais ce chiffre permet de mesurer l'importance des sommes en jeu et l'attractivité financière de ce commerce.

D'un côté, des organisateurs qui peuvent engranger des sommes considérables. De l'autre, cinquante jeunes qui confient leur avenir à une embarcation qui n'a souvent rien à voir avec un navire conçu pour une traversée de plusieurs milliers de kilomètres.

Les passagers connaissent-ils les risques ? Certainement. Mais le désespoir, l'absence de perspectives et la conviction que le départ est parfois la seule issue finissent par prendre le dessus.

Les passeurs, eux, connaissent parfaitement les risques. Et c'est précisément là que réside la gravité morale de leurs actes : ils font commerce de l'espérance des autres, tout en faisant courir à leurs clients un danger extrême.

Une pirogue de pêche n'est pas un navire de haute mer

Il faut également rappeler une évidence que les candidats au départ ne devraient jamais perdre de vue : une pirogue artisanale conçue pour la pêche côtière n'est pas nécessairement adaptée à une traversée de l'océan Atlantique.

La distance, la durée du voyage, les conditions météorologiques, la capacité de l'embarcation, les réserves de carburant, l'eau potable et les équipements de sécurité sont autant de facteurs déterminants.

Ce qui est particulièrement révoltant, c'est que les organisateurs de ces expéditions ne peuvent ignorer ces réalités.

Ils savent que les embarcations ne présentent pas toujours les garanties nécessaires. Ils savent que la mer ne pardonne pas les imprudences. Ils savent que la moindre avarie peut transformer un voyage en catastrophe.

Pourtant, les départs continuent.

Comment peut-on accepter qu'une activité aussi lucrative puisse prospérer au prix de vies humaines ?

La répression des passeurs : le maillon faible de la lutte

Depuis des années, les campagnes de sensibilisation se multiplient. Les autorités appellent les jeunes à ne pas prendre la mer. Des opérations d'interception sont menées. Des arrestations sont effectuées.

Mais force est de constater que le phénomène persiste.

Pourquoi ?

Parce qu'il ne suffit pas de convaincre les candidats de renoncer au voyage. Il faut aussi rendre l'organisation de ces traversées suffisamment risquée, sur le plan judiciaire et financier, pour décourager ceux qui en font un véritable commerce.

Il faut donc s'attaquer à la source du problème : les réseaux de passeurs, leurs financiers, leurs recruteurs et tous ceux qui organisent ces départs en connaissance des dangers encourus.

Ne faudrait-il pas envisager, à l’image de ce qui se fait pour les véhicules automobiles, l’immatriculation et l’enregistrement obligatoires de toutes les pirogues dépassant une certaine taille ?

Chaque embarcation devrait ainsi être clairement identifiée, avec notamment son numéro d’immatriculation, le nom de son propriétaire et son port d’attache.

Cette obligation pourrait concerner en priorité les pirogues de grande capacité, susceptibles d’accueillir plus de 30 passagers et disposant d'espaces de stockage suffisants pour le carburant, l’eau et les vivres.

Une telle mesure permettrait de mieux identifier les embarcations, d'assurer leur traçabilité et de renforcer le contrôle des activités maritimes.

Mais l’immatriculation ne saurait suffire. Il faudrait également instaurer un dispositif permettant d'identifier et de responsabiliser les propriétaires, les exploitants et tous les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces traversées clandestines.

Ceux qui tirent profit du désespoir de notre jeunesse ne doivent plus pouvoir se réfugier derrière l'anonymat. Lorsqu'une embarcation est impliquée dans une traversée clandestine, la traçabilité de son propriétaire doit permettre aux autorités compétentes d'établir les responsabilités et, le cas échéant, d'engager les poursuites prévues par la loi.

Il ne s'agit nullement de criminaliser les jeunes qui cherchent désespérément une issue à leurs difficultés. Ils doivent être considérés avant tout comme des personnes vulnérables, qu'il faut protéger et accompagner.

La responsabilité première doit peser sur ceux qui exploitent leur vulnérabilité.

Une réponse législative plus ferme et une application rigoureuse de la loi

Je préconise, à cet égard, une réponse pénale et financière beaucoup plus dissuasive.

Il est intéressant de rappeler que le Sénégal dispose déjà d'un instrument juridique en la matière : la loi n° 2005-06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes.

Son article 4 prévoit déjà une peine de cinq à dix ans d'emprisonnement et une amende d'un à cinq millions de francs CFA pour la migration clandestine organisée par voie terrestre, maritime ou aérienne.

Dès lors, la question n'est pas simplement de créer une nouvelle infraction. Elle est aussi de savoir pourquoi, malgré cet arsenal juridique, les réseaux continuent de prospérer.

Il devient indispensable de procéder à une évaluation de cette législation, de renforcer ses dispositions et surtout d'en garantir une application effective.

Je propose notamment :

- Un renforcement des sanctions financières : porter, après étude juridique, les amendes à des montants de cinq à dix millions de francs CFA, voire davantage en présence de circonstances aggravantes.

- Une répression adaptée à la gravité des faits : prévoir des peines particulièrement sévères lorsque les organisateurs exposent sciemment un grand nombre de personnes à un danger grave, ou lorsque leurs activités entraînent des décès.

- La confiscation systématique des profits criminels : saisir les sommes perçues, les biens acquis grâce à cette activité et les moyens utilisés pour organiser les départs, dans les conditions prévues par la loi.

- La poursuite de toute la chaîne criminelle : ne pas se limiter aux capitaines de pirogues ou aux exécutants, mais remonter jusqu'aux véritables financiers, recruteurs et organisateurs.

- Une coopération judiciaire et policière renforcée : travailler avec les pays de destination et de transit pour identifier et démanteler les réseaux transnationaux.

Une traversée qui se termine par un naufrage ne doit pas être considérée comme un simple accident de parcours pour les organisateurs. Lorsque la responsabilité pénale est établie, elle doit être pleinement assumée.

Tarir la source plutôt que courir derrière les pirogues

La lutte contre l'émigration clandestine ne saurait cependant reposer exclusivement sur la répression.

Il faut également s'attaquer aux causes profondes de ces départs : le chômage des jeunes, le manque de perspectives, les difficultés d'accès au financement, les inégalités territoriales et la perte d'espoir.

Il faut offrir à notre jeunesse des raisons de croire en son avenir au Sénégal.

Mais cette politique de développement ne produira pas tous ses effets immédiatement. En attendant, l'État a le devoir de protéger les vies humaines et de combattre ceux qui les mettent en péril pour s'enrichir.

Il faut donc agir simultanément sur les deux fronts : combattre les réseaux criminels et redonner confiance à la jeunesse.

Car une politique qui se contenterait d'intercepter les pirogues sans démanteler les organisations qui les affrètent ne ferait que déplacer le problème.

Combien de morts faudra-t-il encore pour provoquer un véritable sursaut ?

Chaque nouvelle tragédie nous renvoie à la même question : combien de jeunes Sénégalais faudra-t-il encore perdre avant que nous décidions de frapper véritablement au cœur de ce commerce macabre ?

Il est insupportable que des individus puissent s'enrichir en exposant les enfants d'autrui à une mort presque programmée.

Il est tout aussi insupportable que des familles continuent de confier leurs économies à des réseaux qui leur vendent une promesse d'avenir, sans leur garantir les conditions élémentaires d'un voyage sûr.

Notre jeunesse mérite mieux que des pirogues de fortune et des promesses de passeurs. Elle mérite des perspectives, du travail, de la dignité et un avenir dans son propre pays.

Il faut tarir la source. Démanteler les réseaux. Assécher leur financement. Sanctionner les organisateurs.

Et surtout, faire comprendre à tous ceux qui transforment le désespoir de notre jeunesse en source d'enrichissement que la vie humaine n'est pas une marchandise.

Plus de complaisance. Plus d'impunité.

Parce qu'aucun bénéfice financier ne saurait justifier que l'on mette ainsi en péril la vie de cinquante jeunes pour gagner vingt-cinq millions de francs CFA.

Il est temps que l'État sénégalais fasse de la lutte contre les passeurs une priorité nationale.

Mamadou BAAL Expert audiovisuel