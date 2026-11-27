Il y a des événements qui passent et des territoires qui changent. Toute la différence est là. Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 viennent de s'achever. Félicitations à tous ceux qui les ont rendus possibles et nous ont offert des moments de magie ou de fierté nationale !

Aujourd'hui, le temps du bilan s'ouvre : ce qui a fonctionné, ce qui a coincé, les efforts à reconnaître, etc. Mais le Sénégal a déjà un nouvel horizon : *les XIes Jeux de la Francophonie, en 2031.* Ça nous donne cinq ans pour transformer une expérience en compétence nationale. Juste, cinq ans.

Un grand événement n'est pas une fin en soi. Bien conçu, il est un *projet catalytique* : il précipite des décisions qui auraient mis des décennies à mûrir, concentre les financements sur des priorités et crée un rendez-vous que nul ne peut reporter. Mais, mal pensé, il laisse des ouvrages sans usage et des habitants sans bénéfices.

Ce que j'ai vu à Barcelone et à la Plaine Saint-Denis

À la fin des années 1990, lors d'un voyage d'études universitaire, j'ai pu observer, urbaniste en devenir, ce que *Barcelone* avait fait de ses Jeux de 1992 : un front de mer rendu à la ville, des friches et quartiers requalifiés et une métropole qui s'était donné une raison de *se réinventer.* J'ai vu aussi, sur la *Plaine Saint-Denis,* les premiers effets de la Coupe du monde de 1998 sur un ancien territoire industriel en mutation. Vingt-cinq ans plus tard, ce même territoire a accueilli des sites majeurs des Jeux de Paris 2024.

Deux enseignements majeurs m'en sont restés. Le premier : l'héritage se compte en décennies, pas en semaines. Le second : il n'est jamais un effet automatique, c'est le résultat d'un *projet urbain décidé avant l'événement.* *Londres 2012* l'a confirmé avec la *régénération urbaine* de l'Est londonien. Paris 2024 a poussé plus loin la logique du *réemploi* et de la réversibilité : selon l'OCDE, 95 % des sites de compétition étaient existants ou temporaires. Par contre, Rio 2016 rappelle le contre-exemple : une dépense somptuaire ne garantit ni le partage des bénéfices ni l'amélioration durable de la vie quotidienne.

Le piège de la pointe occidentale

Un grand événement dure quelques semaines. Son héritage se prépare des années à l'avance. Pour que les Jeux soient catalytiques, ils doivent transformer la ville, mais aussi le territoire national. Mais, le géographe en moi aura fait remarquer que les JOJ se sont organisés autour de Dakar, Diamniadio et Saly. Certes, cette concentration s'explique-t-elle : c'est là que se trouvent les principaux équipements, l'offre hôtelière et les infrastructures de transport. Malheureusement, elle prolonge un déséquilibre ancien. Le triangle Dakar-Thiès-Mbour, avec son prolongement sur l'axe Dakar-Diamniadio-Saly, est déjà la région la plus peuplée et la plus dense du pays. Si chaque grand événement s'y concentre, il aggrave ce qu'il devrait corriger. Paradoxe !

Aussi, pour qu'un événement soit un accélérateur de transformation à l'échelle nationale, il doit entraîner les territoires de l'intérieur. Les Jeux de la Francophonie s'y prêtent particulièrement : ils associent sport, culture et jeunesse. Ainsi, les arts, la création et les patrimoines se déploient bien au-delà des stades. À cette occasion, Dakar ne devrait pas être une enceinte isolée, mais la porte d'entrée d'un Sénégal pluriel, de Saint-Louis au Sine-Saloum, de la Casamance au Sénégal oriental.

Concrètement, cela suppose, entre autres : une clause d'équilibre territorial dans les candidatures et les cahiers des charges, qui fixe d'emblée la part d'activités et d'investissements hors du triangle DTM ; des *villes-relais*, choisies sur critères (accessibilité, hébergement, équipements réutilisables), pour accueillir des disciplines, des concours culturels, des festivals ou des étapes de parcours, en s'appuyant sur l'existant plutôt que sur de nouveaux grands ouvrages ; des *pré-événements* dans les régions, dès 2029, pour associer les populations, les jeunes et les créateurs bien avant 2031 ; une seconde vie assurée pour les équipements implantés à l'intérieur du pays : une salle, un stade, un centre culturel remis à niveau ne doivent pas servir une fois.

Capitaliser : le RETEX, point de départ

J'ai déjà plaidé, dans une précédente contribution, pour un retour d'expérience (RETEX) sérieux des grands événements. Je persiste, car tout le reste en dépend. Le Sénégal a organisé le Sommet de l'OCI (2008), le FESMAN (2010), le Sommet de la Francophonie (2014) et les JOJ (2026). Cette expérience est réelle mais dispersée, tributaire des personnes et/ou rarement transmise. Un pays qui ne capitalise pas recommence ; un pays qui l'organise en tire un avantage.

Pour rappel, le RETEX ne doit être ni un rapport de circonstance ni une chasse aux responsabilités. Il doit documenter décisions, réussites, difficultés et solutions, croiser les regards (organisateurs, collectivités, prestataires, bénévoles, habitants) et aboutir à des *livrables d'usage* : référentiels, procédures types, cahiers des charges réutilisables, modules de formation, annuaire des compétences mobilisées. Sa synthèse devrait être publique.

Une force nationale des grands événements

Il ne s'agit pas nécessairement de créer une nouvelle agence, mais de se doter d'un *dispositif interministériel permanent,* léger et placé à un niveau politique suffisant pour arbitrer. Ses missions : tenir un calendrier national et un portefeuille d'événements adaptés à nos capacités ; prospecter et préparer les candidatures ; offrir un guichet unique aux organisateurs ; mobiliser les territoires ; mesurer les retombées avec des indicateurs publics ; *entretenir la mémoire professionnelle.* Il serait aussi le point d'entrée du marché des congrès, réunions, voyages de motivation et salons *(MICE)*, où les concurrents africains avancent très vite déjà. C’est, par exemple, le *Rwanda* avec un bureau des congrès, le *Ghana* dans le tourisme d'affaires, le *Maroc* qui articule tourisme, gastronomie, artisanat et festivals, et aussi le *Bénin* par la mise en récit de sa destination.

Ce dispositif doit aussi ouvrir la *chaîne de valeur* aux entreprises sénégalaises qui sont dans les secteurs de l’artisanat, la gastronomie, la scénographie, les transports et la mobilité, le numérique, la communication, la création artistique, la sécurité, l’interprétariat, etc. Pour cela nous devons activer au moins trois leviers : un registre national de prestataires qualifiés, des lots de marchés adaptés aux PME et aux groupements locaux et des délais de paiement tenus (surtout - car les entreprises locales et presrataires ne devraient pas courir derrière des paiements, des mois ou années après).

Cinq ans… quatre étapes

En vue des Jeux de la Francophonie, un RETEX multi-événements devrait être lancé dès début 2027 afin d’arrêter la forme du dispositif national et publier un calendrier des événements à venir. En 2028-2029, il pourrait y avoir un arbitrage du programme d'investissement _« Dakar 2031 »_ (avec une fiche « seconde vie » pour chaque équipement), la désignation des villes-relais, le lancement de la mise à niveau des hébergements, de la signalétique et des mobilités et les pré-événements dans les régions. En 2030, on organise des événements-tests à taille réelle et forme les équipes et bénévoles. En 2031, nous serons vraiment prêts à accueillir les Jeux. Évidemment, il faudra puis publier une évaluation indépendante (anté et post) des retombées, à Dakar comme dans les territoires de l'intérieur.

Une doctrine en cinq phrases

Elle pourrait se résumer à ceci : aucun événement sans projet de territoire, aucun projet de territoire sans l'intérieur du pays, aucun investissement sans seconde vie, aucune ambition internationale sans capacité nationale, aucun héritage proclamé sans évaluation. Ainsi, le Sénégal peut franchir un cap : ne plus seulement être un pays qui accueille, mais un pays qui sait concevoir, organiser et transformer, et faire de chaque grand rendez-vous un levier d'équilibre national. Le leadership ne se proclame pas, il se démontre, événement après événement, par la qualité de ce qui reste. Après les JOJ, Cap sur Dakar 2031 ! Et, au-delà, cap sur un Sénégal où les grands événements (y compris la fête décentralisée de l’Indépendance) profitent à tous les territoires.

Par Oumar Ba,

Urbaniste / Citoyen sénégalais

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