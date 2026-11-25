L’histoire retiendra que l’Assemblée nationale actuelle est unique en son genre : En examinant, dans la perspective de son adoption, une résolution agitatrice, la représentation nationale amorce un virage dangereux pour les Sénégalais. Le malaise est d’ordre institutionnel. Il est arrivé dans notre pays, en un moment de son histoire, qu’il y ait une Assemblée nationale crisogène.

Tout commence avec la motion de censure du 17 décembre 1962. Le Président du Conseil Mamadou DIA - également Ministre de la Défense- réquisitionne la gendarmerie et la garde républicaine pour faire évacuer l'hémicycle, bloquer son accès et empêcher la tenue du vote, au motif que la motion de censure était irréelle.

Le monstre institutionnel réapparaît le 25 novembre 2026 avec le vote de la proposition de résolution mettant en garde le Gouvernement et son Administration publique, après que l’Assemblée nationale s’est rendue compte de ses errements juridiques et son allergie à l’ordre constitutionnel et aux valeurs républicaines.

L’ironie institutionnelle, c’est que l’Assemblée statue, de son propre chef, sur le décret de mise en vigueur du projet de loi de finances et décide de son irrégularité sans recourir à la juridiction compétence, au mépris de la Constitution. C’est l’absence de « surmoi », cette topique qui incarne la loi morale, l’interdit et l’autorité intériorisée. Tout est désormais permis. Un véritable coup de force parlementaire.

Le présent exercice vise à clarifier les dessous de la résolution parlementaire qui révèle, à ce stade de la procédure, une simple déclaration, avec en perspective l’intention « d’effacer » tous ceux qui ne sont pas manipulables.

La cartographie des résolutions parlementaires

En droit parlementaire, il existe, au moins, trois catégories de résolutions parlementaire aux sources différentes.

Les résolutions à vocation législative

La constitution, en son article 65, dispose que l’Assemblée nationale peut, par une résolution, dont le Président de la République est immédiatement informé, déléguer à sa Commission des Délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi. C’est l’équivalence juridique des lois d’habilitation.

Encore, en son article 101, l’Assemblée nationale peut voter, au 3/5e de ses membres, une résolution de mise en accusation du Président de la République, du Premier Ministre et des Ministres pour des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions ; ils sont jugés par la Haute Cour de Justice.

Les résolutions à vocation pénale

Dans cette perspective, « la proposition de résolution » relative au décret n° 2026-24 du 19 novembre 2026 portant mise en vigueur du projet de loi de finances rectificative est un « parfum illibéral » d’engagement pénal de la responsabilité de l’Exécutif (Chef de l’Etat et du Gouvernement).

Dans la même veine, selon le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, la décision d'accorder ou de rejeter « la levée de l'immunité parlementaire » est adoptée sous forme d'une résolution votée à la majorité simple des suffrages exprimés.

Les résolutions à caractère général

Elles sont prévues et régies par les articles 54 et 103 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale

Les propositions de résolution sont adressées au Président de l'Assemblée nationale. Une proposition de résolution doit contenir un exposé sommaire des faits et des motifs, déterminer l'objet et le but de l'enquête et préciser les entités publiques, parapubliques, les sociétés privées et les personnes physiques concernées ou visées.

Elle constitue ainsi une menace clairement ouverte pour, notamment, tous les gestionnaires publics (directeurs généraux, directeurs d’entités parapubliques) et comptables publics.

Une résolution parlementaire belliqueuse

La présente résolution parlementaire n’a qu’une finalité. L’Assemblée nationale vise, selon son agenda, une mise en accusation. Il votera, le cas échéant, une traduction devant la Haute Cour de Justice, du Président de la République, du Premier Ministre et de tous les ministres qui exécuteront le projet de loi de finances rectificative, pourtant régulièrement mis en vigueur par le décret, conformément aux dispositions pertinentes de l’article 68 de la Constitution.

Y arriveront-il ? En tout état de cause, la loi ne leur donne aucune garantie. C’est un processus qui pourrait être projeté en 2029. Hélas ! le Peuple aura le dernier mot.

Seulement, la proposition de résolution ne comporte que des IRREGULARITES. Elle remet en cause le principe constitutionnel fondamental de la séparation des pouvoirs. L’Assemblée nationale s’arroge les habits de la haute juridiction, en procédant, par elle-même, au contrôle de légalité et/ou de constitutionnalité du décret contesté. Il faut être au Sénégal en 2026 pour assister à ce scénario ridiculement « ubuesque, absurde, grotesque », dangereusement joué.

Heureusement en 2026, le Sénégal a de la Baraka : Son Excellence le Président de la République a fait triompher la sérénité et la sagesse républicaine, en mettant en vigueur le projet de loi de finances rectificative par décret.

Pire, la résolution empiète dans le domaine réglementaire, avec des dispositions relevant du règlement général sur la Comptabilité publique. L’Assemblée nationale entend gouverner à la place de l’Exécutif en donnant des ordres de service aux agents de l’Administration publique.

Surtout, l’effet ultime à travers la résolution n’est rien d’autre que de torpiller le processus de négociation avec le Fonds monétaire international (FMI).

En somme, c’est un exercice d’intimidation institutionnelle.

Ce qui nous arrive, c’est du jamais vu ! La soif, la faim, la maladie et l’enclavement de zones rurales ne doivent pas être utilisés comme une rampe politique. On ne joue pas avec la République et la confiance des citoyens. (à suivre…)

Pr Meissa DIAKHATE

Assistant parlementaire de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains, 2008-2012

Membre de la mission parlementaire pour la transposition du Code de transparence dans la gestion des finances publiques, en 2012

Membre de la Commission de la rédaction de la loi organique relative aux lois de finances(LOLF), en 2020