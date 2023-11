Remplaçant en équipe nationale, Mory Diaw attend son heure pour montrer ses qualités dans le but des Lions. En attendant, le portier de Clermont va respecter la hiérarchie et soutenir Édouard Mendy.

Il s’est maintenant familiarisé avec les supporters sénégalais qui ont pris l’habitude de voir son nom inscrit dans la liste des joueurs convoqués pour les matchs de l’équipe nationale. Arrivé dans la Tanière en septembre 2022, Mory Diaw ne compte plus manquer un match des Lions. Malgré ses bonnes performances en club et en sélection nationale (titulaire lors de la victoire contre le Brésil, 4-2), le portier de Clermont reste à l’ombre d’Édouard Mendy, qui continue de jouir de la confiance d’Aliou Cissé. Le natif de Poissy (France) ne veut pas pour autant chambouler la hiérarchie déjà établie.

‘’Je gère très bien depuis le match contre le Brésil. En arrivant en sélection, il y avait une hiérarchie qu’il faut respecter. Le poste de gardien de but n’est pas comme celui de joueur de champ. Si celui qui joue est performant, il doit jouer. Moi, je dois tout faire pour qu’il soit le plus performant possible pour aider la nation le jour du match’’, a-t-il fait savoir face à la presse, hier. Pour lui, Édouard Mendy, qui a remporté la Can où il a été ‘’décisif’’, est le titulaire et c’est comme ça. ‘’Quand il est titulaire, il est joue pour moi, il joue pour Sény (Dieng). On est derrière lui’’.

Pendant ce temps, l’ancien joueur du PSG reste à l’affût et continue le travail. ‘’Il faut que je continue à jouer dans un des cinq plus grands championnats et attendre mon tour. Quand la chance va arriver, je vais la saisir et montrer à tout le monde que je peux aussi aider l’équipe nationale’’.

Le portier de 30 ans espère faire partie des 23 joueurs devant représenter le Sénégal à la Can-2023, en Côte d’Ivoire. ‘’Je bosse, je fais le maximum pour être dans cette liste. Après, c’est au coach de décider. J’ai envie d’y être et on verra bien’’.

À l’en croire, le Sénégal a les arguments pour défendre son titre, même si la course sera rude. ‘’Le groupe est relevé et chaque adversaire voudra nous battre. Je pense que si on met tous les ingrédients de notre côté et tout ce qu’on travaille à l’entrainement, ça ira’’, a assuré Mory.

Les matchs des éliminatoires de la Coupe du monde contre le Soudan du Sud et le Togo devraient servir de préparation à l’équipe. ‘’Le but c’est de prendre match après match pour arriver avec le plein de confiance à la Can.’’ À propos de la première rencontre, il a indiqué que le groupe se prépare bien. ‘’On travaille très bien et on a bien préparé ce match face au Soudan du Sud. On l’aborde avec sérénité et l’on y va avec nos qualités pour bien démarrer cette campagne’’.

Mory Diaw a regretté le fait de devoir jouer samedi prochain sans le public au stade Abdoulaye Wade. ‘’On aurait préféré jouer avec nos supporters. Ils étaient là en nombre à l’entrainement parce qu’ils ne seront pas là le week-end et on les remercie pour ça. On fera en sorte de jouer pour gagner pour eux et leur montrer qu’ils méritent qu’on fasse bien les choses’’.

LOUIS GEORGES DIATTA