Le « Meukheu Soufeu National » des éléments de Macky Sall

L’élection de Président Bassirou Diomaye Faye, le 24 mars 2024, est sans doute une bénédiction du Seigneur. Car, il aura permis aux populations sénégalaises de découvrir entre autres les « Meukeu Katou Soufeu National » (Mangeur de Sable National ». Son déplacement la semaine dernière à Mbour4, département de THIES, a, en effet, révélé plus d’un les Hommes sans cœur qui se sont partagés le foncier de notre pays. Parmi ces derniers figurent Idrissa Seck, le leader de Rewmi, qui détient le TFNKM/27 de 13 ha au niveau de la Zac. Puis viennent Pape Diop avec le TFNKM/26 d’une superficie de 10 ha dans la même zone, Abdou Mbow avec son TFNKM/117 d’un hectare et du TFNKM/170 d’une superficie de 01 ha.

Youssou Ndour aussi est le propriétaire du TFNKM/75 dont la superficie est de 5 ha, le ministre de l’Intérieur au moment des faits en juillet 2023 (Antoine Diome), Augustin Tine TFNKM/96 avec 5 ha, le TFNKM/145 de 05 ha. Mouhamadou Lamine Massaly est l’un des rares à n’avoir bénéficié «que» de 40 parcelles avec son TFNKM/104. L’ancien ministre Daouda Dia dispose du TFNKM/132 d’un ha et Arona Dia TFNKM/98 10 ha. Mor Ngom TFNKM/138 avec 1 ha, Doudou Ka 10 ha. Kalidou Wagué aussi avec trois titres fonciers pour un total de 17 ha. Cheikh Oumar Anne détient 3 TF qui font 5 ha. La députée-maire de Ami Ndiaye Gniby est attributaire du TFNKM/169 de 01 ha. Jean Paul Diaz a son TFNKM/208 de 05 ha.

En voyant toutes ses personnalités politiques et éléments de Macky SALL se partageaient toutes ses terres, on ne peut manquer de croire l’adage qui disait que « rongagnou badolo moy toyaleu tiéré boureu ». Au moment où la population sénégalaise souffrait le martyr et tirait le diable par la queue pendant des années, Macky Sall et ses ouailles n’avaient rien d’autre à faire que de bouffer notre sable et sans état d’âme. Que le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement sous la houlette du Premier ministre Ousmane SONKO aillent jusqu’au bout de cette affaire et restituent les Sénégalais leurs terres. Il est inacceptable que cette affaire reste sans suite. Faites le Son Excellence, le peuple est avec vous !

Bassirou Dieng,

Chargé de communication national du M.I.M.I,

Coordonnateur du M.I.M.I du département de Pikine

et Membre de la Cellule de communication nationale de Diomaye Président