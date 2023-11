CAMPAGNE AGRICOLE 2023/2024 28 milliards pour la subvention des semences d'arachide Pour la campagne 2023/2024, le gouvernement a alloué un budget de 100 milliards de francs, dont 28 milliards pour la subvention des semences d'arachide, contre 14 milliards lors de la campagne précédente. La réunion du Conseil interministériel dédiée à la campagne de commercialisation de l'arachide s'est tenue hier à la Primature. L'objectif était de discuter des stratégies et des mesures à mettre en œuvre pour garantir le succès et la prospérité de ce pilier important de l'économie sénégalaise. À cette occasion, il a été annoncé que le gouvernement a alloué un budget de 100 milliards de francs CFA pour la campagne 2023/2024, dont 28 milliards pour la subvention des semences d'arachide, soit une augmentation par rapport aux 14 milliards alloués à la campagne précédente. Cette subvention a permis la mise en place de 86 000 tonnes de semences d'arachide, dont 70 % sont certifiées pour toutes les variétés et catégories. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre. De plus, la quantité d'engrais utilisée pour la culture de l'arachide a augmenté de 28 % en 2023 par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Selon Amadou Ba, la campagne agricole 2023/2024 s'annonce prometteuse, avec une production d'arachide estimée à plus de 1,7 million de tonnes. ‘’Face à cette perspective encourageante, une planification anticipée s'avère cruciale pour garantir le succès de la filière, en permettant à tous les acteurs, notamment les producteurs, de tirer profit de leur labeur’’, déclare le PM. D'après qui, ces performances croissantes sont le fruit de l'attention particulière portée par le président de la République au monde rural, entraînant une augmentation de 30% de la production arachidière, entre 2011 et 2022. Le PM souligne que le président de la République Macky Sall a défini les grandes orientations de notre agriculture dans le Plan Sénégal Emergent qui vise à assurer une croissance soutenue et durable à l'économie sénégalaise. ‘’En effet, l'arachide demeure l'un des principaux moteurs de notre économie, jouant un rôle essentiel dans la vie de nombreuses familles sénégalaises’’, ajoute Amadou Ba. Le Premier ministre souligne que la responsabilité du gouvernement est de veiller à ce que ‘’cette ressource, si précieuse pour notre nation, soit exploitée et commercialisée de manière efficiente, équitable et durable, conformément aux orientations du Président de la République Macky Sall’’. En outre, la réunion a offert l'opportunité d'évaluer les défis auxquels le secteur arachidier est confronté et de définir des orientations stratégiques pour maximiser son potentiel. ‘’Nous devons collaborer étroitement pour identifier les obstacles et les opportunités qui se présentent à nous, afin de développer des solutions novatrices et inclusives’’, a déclaré Amadou Ba devant les acteurs. Ces derniers se sont également attardés sur la question de la valorisation de la production arachidière, en encourageant l'’’innovation, la transformation locale et la recherche de nouveaux débouchés nationaux et internationaux’’. Cela permettra, non seulement, de ‘’garantir des revenus décents pour nos producteurs, mais aussi de renforcer notre position sur le marché mondial’’, assure le Chef du gouvernement. Qui a encouragé les acteurs à partager ouvertement leurs idées, expériences et propositions lors de cette réunion. ‘’Ensemble, a-t-il lancé, en conjuguant nos efforts et notre expertise, nous pourrons élaborer des stratégies efficaces et pragmatiques pour promouvoir une campagne de commercialisation arachidière fructueuse, profitable à tous les acteurs impliqués.’’