Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a présidé, hier, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. À l’ordre du jour : la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue national, la transparence dans les industries extractives, la souveraineté pharmaceutique, la modernisation de l’administration et la préparation de la Journée nationale de l’Arbre.

En Conseil des ministres hier, le chef de l’État est revenu sur la réception du rapport général du Dialogue national sur le système politique, reçu lundi dernier. Il a salué ‘’la qualité et l’exhaustivité des recommandations thématiques et opérationnelles consensuelles’’. Bassirou Diomaye Faye a annoncé la création d’un comité spécial, chargé de proposer, dans un délai de trois mois, les textes législatifs et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des recommandations issues du Dialogue.

Par ailleurs, le chef de l’État, selon le communiqué du Conseil des ministres, a insisté sur l’impératif de préserver les massifs forestiers, appelant à intensifier les efforts de reboisement et à promouvoir une culture nationale de l’arbre. Il a fixé le thème de la Journée nationale de l’Arbre 2025, prévue le 3 août. Ainsi, ’’Reboisement, Souveraineté alimentaire et Développement territorial durable’’ est la thématique retenue. Les arbres parrains sont le manguier et le baobab tel qu’annoncé hier.

Le Président Faye a aussi évoqué la gestion des ressources minières et pétrolières en rappelant que la transparence est une condition prioritaire. Il a demandé une mobilisation totale en vue de la validation du Sénégal dans le cadre de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) 2025, en insistant sur l’importance du registre des bénéficiaires effectifs et la redistribution des revenus miniers.

Concernant la santé publique, il a appelé à une action ferme contre la vente illicite de médicaments, soulignant la nécessité d’une évaluation intégrale du secteur pharmaceutique. Il a demandé au ministère de la Santé de dresser une cartographie nationale des officines et de relancer la Pharmacie nationale d’approvisionnement, pilier de la souveraineté sanitaire.

Une Journée nationale de la diaspora désormais célébrée chaque 17 décembre

Sur un autre registre, reconnaissant l’apport crucial de la diaspora, le Président a décidé d’instituer une Journée nationale de la diaspora, qui sera désormais célébrée chaque 17 décembre.

Aussi, Bassirou Diomaye Faye a-t-il profité du Conseil des ministres pour faire le point sur ses récentes visites à l’étranger dont celle à Washington les 9 et 10 juillet, sur invitation du Président Donald Trump, et celle à Cotonou le 15 juillet, où il a rencontré le président Patrice Talon dans un contexte régional complexe.

Le Premier ministre, Ousmane Sonko a rappelé que « malgré le contexte financier difficile, la formation des jeunes demeure une priorité absolue ». En effet, avec près de 70 000 bacheliers à orienter, il a exigé la livraison rapide des universités en construction et la réhabilitation des infrastructures existantes. Il a aussi plaidé pour le renforcement du recrutement d’enseignants, ainsi que pour la mise en œuvre effective des 23 centres de formation professionnelle.

Le Premier ministre a également annoncé la restructuration du Programme d’appui à la modernisation de l’administration (Pama). Parmi les mesures phares figurent la digitalisation complète du courrier administratif sous trois mois, l’adoption d’un nouveau code d’éthique de la fonction publique, la mise en place d’un répertoire opérationnel des métiers ainsi que l’amélioration de l’accueil et de la réactivité des services publics.

Enfin, Ousmane Sonko a annoncé une directive présidentielle et une circulaire de la Primature pour encadrer la gouvernance de l’Agenda national de Transformation (PAT). Il a appelé chaque ministère à soumettre un plan opérationnel de mise en œuvre des recommandations issues des consultations nationales.

S’agissant de son récent déplacement en Chine, le chef du Gouvernement a exigé un suivi rigoureux des 48 actions retenues, afin d’en maximiser les retombées pour le Sénégal.