Lancé en juillet 2024 pour une durée de six ans et d’un montant de plus de 134 milliards de F CFA de la Banque mondiale et du Fida, le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest intervient dans toutes les zones de production agricole et d’élevage des 14 régions du Sénégal. Il cible au total, 600 000 bénéficiaires dont au moins 240 000 femmes pour financer leurs activités avec des facilités d’accès. Dans la région de Saint-Louis, le PRSA/FSRP intervient spécifiquement avec l'aménagement de 4 700 hectares pour 15 milliards francs CFA de chiffres d’affaires.

Ils sont venus de tous les départements de la région et issus de diverses organisations de producteurs et d’éleveurs pour participer à l’atelier régional d’information et de sensibilisation sur les opportunités de financement du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’ouest (PRSA/FSRP). Pour le coordonnateur du projet Dr Mamadou Lamine Dia, la structure est mise en place pour renforcer les filières agricoles et animales et pour mieux insérer ces productions dans le marché africain et international.

« Le projet a plusieurs composantes dont les financements à coûts partagés. Mais pour la région de Saint-Louis, avec la Saed nous avons une intervention spécifique. Nous devons aménager 4 700 hectares dans la vallée du fleuve Sénégal. C'est ce qu'on doit faire avec la Saed sur les cinq à six prochaines années, pour une enveloppe de 15 milliards francs CFA. Mais il faut également dire que nous intervenons sur plusieurs points au niveau de la région, avec le financement du coût partagé. Un mode de financement qui accompagnera les bénéficiaires avec beaucoup de facilités d’accès aux crédits », a expliqué Dr Mamadou Lamine Dia.

40 % de femmes visées des financements du projet

Le projet présente trois fenêtres pour appuyer les demandeurs. Dans ce cadre, une enveloppe de neuf milliards de francs CFA est destinée aux porteurs de projets d'agriculture et d'élevage. Pour cette catégorie, le PRSA/FSRP donne un financement gratuit jusqu’à hauteur de 70%. Et pour les jeunes et les femmes, la gratuité est de 80% et seuls 20% leur sont exigés pour le financement. Une deuxième enveloppe dont les financements sont compris entre 5 millions FCFA et 28 millions FCFA devrait aller à 700 bénéficiaires pour près d’une enveloppe de 20 milliards de francs CFA.

Pour ces derniers, la subvention va être de 50%. La troisième fenêtre s'adresse à des projets de grande taille qui sont entre 25 à 280 millions de francs. La subvention va tourner autour de 30%. Cependant, pour bénéficier de financements, les candidats doivent remplir certains critères de sélection. « En gros, il faut dire que c'est accessible pour tout le monde. Des garde-fous, en effet, sont mis en place pour qu'il n’y ait pas de capteurs de fonds qui lèsent les réels bénéficiaires des financements », a déclaré Dr Dia.

Le coordonnateur du PRSA/FSRP a également rappelé qu’en intégrant des actions ciblées et des investissements stratégiques, le programme participe non seulement à la sécurisation des revenus des agriculteurs et des éleveurs, mais aussi à l’amélioration de la souveraineté alimentaire du pays et à la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes. Au total, 600 000 bénéficiaires sont ciblés dont au moins 240 000 femmes. Il vise à atteindre au moins 40 % de femmes dans toutes les composantes, avec des objectifs naturellement plus élevés dans des activités spécifiques, a-t-il conclu.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT LOUIS