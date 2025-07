Les femmes de Pastef font bloc derrière leur leader Ousmane Sonko. Dans une déclaration rendue public, hier, le Mouvement national des femmes de PASTEF dit exprimer ‘’son adhésion totale et sa détermination à faire écho à l’appel historique à l’unité, à la discipline et à l'engagement militant’’ lancé par le président du parti, il y a quelques jours. ‘’Face aux défis immenses de la transformation de notre pays, nous n'avons ni le droit à l’erreur, ni le luxe des divisions internes.

Le peuple sénégalais nous a confié une mission de haute portée : matérialiser un projet de rupture, de justice, de dignité et de souveraineté. Nous ne devons pas trahir cet espoir’’, écrit la Présidente Nationale, Maïmouna Dièye. Avant de lancer un appel aux militants, notamment, les femmes et les jeunes, ‘’à faire bloc derrière la vision du Président Ousmane Sonko’’.

Car, à ses yeux, ‘’il est urgent de taire les divergences, de bannir les logiques de clans, de rejeter toute manœuvre souterraine et de (se) consacrer entièrement à la réussite du projet national patriote’’. Ainsi, les femmes du parti s’engagent à promouvoir la cohésion et l’unité au sein de notre parti ; à renforcer la fraternité militante et apaiser les rapports internes ; à soutenir avec loyauté et vigilance les actions du gouvernement ; et à réinvestir le terrain politique, à l’écoute du peuple, sans arrogance, avec humilité et engagement.