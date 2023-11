‘’Comme vous pouvez le constater, notre établissement a besoin plus que de tables-bancs. Elle a aussi besoin de bâtiments, de sécurité et de minimum de confort, à l’image de nombreuses structures scolaires. Nous, élèves de Boucotte-Est, vous prions de bien vouloir nous construire un CEM digne de ce nom, car la situation et les conditions dans lesquelles nous apprenons depuis plus d’une quinzaine d’années ne sont plus acceptables, même dans les écoles de brousse. À plus forte raison au cœur d’une grande ville comme Ziguinchor’’.

Ces propos tenus par l’élève Awa Mbengue, le lundi dernier, résument et illustrent à merveille la situation dans laquelle est plongé ce collège érigé au cœur de la capitale du Sud. C’était lors d’une cérémonie de réception par l’inspecteur d’académie de Ziguinchor, d’un lot de 350 tables-bancs d’un montant de 6,5 millions de francs CFA offertes par l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) avec l’appui de la Secca SA, le concessionnaire de l’autoroute à péage Dakar – Diamnadio - AIBD.

‘’Ce CEM de Boucotte-Est est une plaie pour Ziguinchor depuis dix ans’’, a avoué l’inspecteur d’académie Cheik Faye.

Pour l’inspecteur d’académie, cet appui très salutaire survenu à un moment crucial et particulièrement délicat de la rentrée scolaire 2023-2024, a été déterminant dans l’apaisement du climat social dans l’éducation au niveau de la région de Ziguinchor, particulièrement au CEM Boucotte-Est où de nombreux élèves étaient restés longtemps sans faire cours, faute de tables-bancs.

Pour rappel, la rentrée scolaire de cette année a eu lieu au moment où plusieurs établissements de la commune avaient fait l’objet de saccages lors des événements politiques de mai et juin derniers. À en croire Cheikh Faye, cette ‘’dotation dont le premier lot d’environ 200 tables-bancs a été livré, permettra, à terme, d’équiper 15 salles de classe et d’améliorer les conditions d’apprentissages de près de 700 élèves dans plusieurs CEM et lycées du département de Ziguinchor’’.

Prenant la parole, le directeur général de l’Apix, après avoir condamné le saccage des salles de classe lors des événements cités plus haut, a promis de voir ‘’ensemble avec les partenaires les voies et moyens possibles pour que ce CEM sorte de cette situation déplorable’’. ‘’Notre objectif, c’est de remplacer tout le patrimoine scolaire de Ziguinchor qui a été détruit à l’occasion des derniers événements’’, a déclaré Abdoulaye Baldé.

Le secrétaire général de la Secca SA, Pathé Ndoye a, quant à lui, révélé avoir été très sensible à l’information selon laquelle huit lycées, sept collèges et onze écoles élémentaires ont été affectés avec la destruction de plus de 1 000 tables-bancs dans toute la région de Ziguinchor.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)