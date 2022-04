Le Parti démocratique sénégalais prépare les élections législatives qui s’approchent à grands pas. Abdoulaye Wade a fait part, hier, de la création du directoire national de campagne. A cette occasion, Mamadou Lamine Thiam a été nommé directeur de campagne. Quant à Doudou Wade, il dirige la commission chargée de la gestion des conflits.

En vue des élections législatives du 31 juillet prochain, le Parti démocratique sénégalais (PSD) a procédé à la création de son directoire national de campagne. Il s’agit d’un bureau qui est présidé par le secrétaire général national du parti. En cas d'absence, Me Abdoulaye Wade est suppléé par le directeur de campagne qui préside les réunions du directoire. Mamadou Lamine Thiam est nommé à ce poste. Il est assisté dans sa tâche par deux directeurs adjoints de campagne, Rokhaya Diouf et Abdoulaye Racine Κane.

Le directoire de campagne est composé des maires nouvellement élus, des présidents de Conseil départemental nouvellement élus, des députés en fonction, des membres du Secrétariat national, des responsables des structures du parti et de mouvements de soutien et des délégués régionaux désignés. Placé sous l'autorité du directeur de campagne, il est chargé de coordonner, d'organiser et de piloter les investitures, le processus électoral, la précampagne et la campagne électorale.

De plus, renseigne une note reçue au sein de notre rédaction, il est créé au sein du directoire national de campagne un bureau présidé par le directeur de campagne. Ce bureau est composé du directeur de campagne, de ses deux adjoints, des présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions du directoire national de campagne.

Le directoire de campagne compte cinq commissions qui rendent compte de leurs activités au directeur de campagne. Il y a la commission chargée des investitures, qui est chargée de l'organisation des opérations d'investitures pour les élections législatives du 31 juillet 2022 sur l'étendue du territoire national et dans la diaspora. Elle est composée du président Mamadou Lamine Thiam, directeur de campagne, du 1er vice-président Daouda Niang et du rapporteur Saliou Dieng.

En deuxième lieu, il y a la commission chargée du processus électoral. Elle est composée du président, Dr Cheikh Dieng, de la 1re vice-présidente Woraye Sarr, du 2e vice-président Papa Saër Guèye, du 3e vice-président Dib Thiaré, du 4e vice-président Franck Dady Diatta, du rapporteur Maguette Sy, et du rapporteur adjoint Ndèye Rama Cissokho.

La troisième commission est celle qui est chargée de définir la stratégie de communication du parti en direction des élections législatives. Elle est dirigée par le président Mayoro Faye. Pour ce qui est de la commission chargée de la gestion des conflits, Doudou Wade est à la tête. La cinquième commission est celle chargée des alliances électorales. Elle est également pilotée par le président Mayoro Faye.

Enfin, Abdoulaye Wade informe que d'autres commissions seront mises en place ultérieurement au sein du directoire, en cas de besoin.

BABACAR SY SEYE