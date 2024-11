Intercoalition

Pour se donner plus de chances de remporter les élections législatives du 17 novembre prochain, des coalitions de l’opposition ont décidé d’aller ensemble à l’international. ‘’L’opposition sénégalaise a des intérêts objectivement convergents. Elle se doit, autant que possible, d’avancer d’un même pas pour maximiser sa représentation à l’Assemblée nationale’’, explique-t-on dans un communiqué commun signé par Jàmm ak Njarin, Sàmm Sa Kaddu et Takku Wallu Sénégal.

Ainsi, en Afrique de l’Ouest, la liste sera portée par Jàmm ak Njariñ de même qu’en Amérique-Océanie, en Afrique australe et ici au Sénégal à Bambey. En Asie et au Moyen-Orient c’est Takku Wallu Sénégal qui porte les couleurs du trio, ainsi qu’en Europe du Sud et en Afrique centrale. Sàmm Sa Kaddu défendra les couleurs de l’équipe de cette partie de l’opposition en Europe de l’Ouest et du Centre ainsi qu’en Afrique du Nord.