Liaison Dakar-Gorée

“Ce sont des navires de dernière génération, hybrides (électrique et gasoil), respectueux des normes environnementales, avec des cabines modernes, un espace VIP et des équipements adaptés au transport de marchandises”, a expliqué son directeur général, Bécaye Diop, lors d’une rencontre de présentation à laquelle ont pris part des résidents de l’île située à 3,5 km au large de Dakar. Selon M. Diop, chaque navire sera doté de cabines sanitaires, de fauteuils en cuir espacés et de grues pour le chargement et le déchargement. Des aménagements spécifiques permettront également, selon lui, de transformer temporairement les navires en bateaux de fret pour le transport de matériaux tels que le ciment, le béton ou les bonbonnes de gaz, en dehors des horaires passagers, pour des raisons de sécurité.

Le coût global du projet est estimé à 25,5 milliards de francs CFA, financé en grande partie grâce à un prêt de Eximbank de Corée du Sud. L’exploitation des navires, sauf changement, sera assurée par la société Ligne maritime Dakar-Gorée (LMDG). Le nouveau quai, long de 110 mètres et large de 10 mètres, sera érigé à côté de l’actuel, construit à l’époque coloniale, et le remplacera à terme. Déjà en phase de démarrage avec les prestations techniques et les travaux préparatoires, le projet sera livré au plus tard le 30 décembre 2027, a indiqué le directeur général de l’ANAM. “Ce projet était attendu depuis des années par les habitants de Gorée.

Il va améliorer significativement la sécurité, le confort et la fluidité des traversées, tout en boostant l’économie locale”, a déclaré Me Augustin Senghor, maire de la commune. L’édile a salué la démarche participative adoptée dans le cadre de ce projet, approche ayant permis aux populations de soumettre leurs préoccupations, notamment sur le transport de marchandises et la gestion du flux touristique.

Il a également souligné les retombées attendues en matière de fréquentation touristique, estimant qu’avec la modernisation escomptée, Gorée pourrait accueillir jusqu’à 10 000 visiteurs par jour et atteindre plus de deux millions de visiteurs par an. Une gare maritime moderne sera également construite, une première pour l’île, afin d’abriter les passagers en attente, notamment en cas de pluie ou de forte chaleur. “C’est un projet structurant qui s’inscrit dans la volonté de l’État de garantir la continuité territoriale, de renforcer la destination Gorée et de faire de l’île un modèle de développement insulaire”, a insisté le directeur général de l’ANAM.