Evoqué il y a quelques semaines en Italie, l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Khéphren Thuram (25 ans, 35 matchs et 3 buts en Serie A cette saison) est confirmé ce mercredi par La Gazzetta dello Sport. Selon le quotidien italien, le nom du milieu de terrain revient avec insistance lors des discussions entre le PSG et la Juventus Turin dans le dossier Randal Kolo Muani.

La Juve, qui réfléchit à remodeler son entrejeu et surveille notamment la possibilité de recruter Leon Goretzka, ne fermerait pas la porte à un départ de l’ancien Niçois en cas d'offre satisfaisante. La Vieille Dame valoriserait son joueur autour de 40 millions d'euros. Un montant conséquent mais loin d'être inaccessible pour le PSG.