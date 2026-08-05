La Coupe d'Afrique de Développement de beach-volley, prévue du 8 au 14 août 2026, à Saly, approche. Cette compétition, qui va regrouper des jeunes filles et garçons de moins de 18 ans, sera une occasion pour les athlètes du continent de mieux se préparer pour les prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), Dakar 2026, selon Cheikh Sadibou Lo, membre de la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération sénégalaise de volleyball (FSVB).

« Ce tournoi a été initié en Afrique afin d'aider les équipes africaines qui participeront aux Jeux olympiques de la jeunesse à rehausser leur niveau de jeu, mais aussi à renforcer leurs compétences en matière d'encadrement technique et d'arbitrage », a-t-il indiqué. Cette compétition, a-t-il expliqué, a une double portée : « une dimension compétitive pour préparer les jeunes athlètes africains aux JOJ, que le Sénégal accueillera, mais aussi une dimension de formation avec des sessions destinées aux entraîneurs et aux arbitres internationaux de beach-volley ».

Le choix de Saly pour abriter le tournoi continental est dicté par une logique stratégique. « Le tournoi se déroulera à Saly parce que ce site accueillera les épreuves de beach-volley des Jeux olympiques de la jeunesse. Nous avons voulu organiser cette compétition sur le même site afin que les athlètes puissent se familiariser avec les installations », a indiqué M. Lo.

Concernant les équipes engagées dans cette compétition, il a rappelé que 12 nations y prendront part, en plus du Sénégal, pays hôte. Il s'agit du Cap-Vert, de la République démocratique du Congo, de l'Égypte, de la Gambie, du Ghana, du Maroc, du Mozambique, de la Namibie, du Nigeria, de la Sierra Leone, de l'Afrique du Sud et de la Tunisie.

« Pour les JOJ, l'Afrique dispose de sept places par catégorie. Le Sénégal étant pays hôte, il sera représenté chez les garçons comme chez les filles. La CAVB a autorisé le Sénégal à engager deux paires masculines et deux paires féminines afin de compléter les tableaux de huit équipes dans chaque catégorie », a-t-il ajouté.

LOUIS GEORGES DIATTA