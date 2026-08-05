Auteur d'une saison 2025-2026 aboutie, Ismaïla Sarr attire les convoitises durant ce mercato d'été. Après Manchester United, Fenerbahçe est annoncé parmi les clubs intéressés par l'attaquant sénégalais.

La fin du mercato s'annonce animée pour Ismaïla Sarr. Auteur d'une grosse saison avec Crystal Palace (21 buts et deux passes décisives en 45 matchs) et meilleur buteur sénégalais à la Coupe du monde 2026 avec 4 réalisations, l'ailier sénégalais suscite la convoitise de plusieurs clubs européens. L'attaquant des Eagles, vainqueur de la CAN 2025 avec le Sénégal et de la Ligue Europa Conférence, attirerait l'attention en Turquie.

Selon les informations de Footmercato, Fenerbahçe s'est récemment informé sur « les conditions d'une éventuelle opération ». Mais les vice-champions de la Super Lig turque n'ont rien encore entrepris de concret. Sarr n'est pas, cependant, le seul attaquant dans le viseur du club d'Istanbul. Ce dernier s'intéresse également au profil de Marcus Rashford, retourné à Manchester United cet été après son prêt au FC Barcelone, et Rafael Leão, annoncé sur le départ de l'AC Milan.

Sur ce dernier dossier, Fenerbahçe est en concurrence avec son rival, Galatasaray, qui serait en position de favori du fait de sa participation assurée à la Ligue des champions de l'UEFA la saison prochaine. D'après le quotidien La Repubblica, ce lundi, les deux formations turques proposent les mêmes conditions : un contrat de 10 millions d'euros pendant quatre ans à l'ailier portugais, et une indemnité de transfert de 40 millions d'euros pour les Rossoneri, qui en réclament 50.

Ismaïla Sarr pourrait donc être une alternative pour le Fener, qui ne devrait pas trop hésiter, car le Sénégalais est aussi visé par Manchester United. Il y a quelques semaines, les Manchuniens avaient pris des renseignements sur l'ancien pensionnaire de Génération Foot. Les Red Devils doivent toutefois dégraisser leur secteur offensif avant de pouvoir éventuellement avancer sur ce dossier.

Pour sa part, Crystal Palace ne devrait pas laisser partir aussi facilement le meilleur joueur et meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence de la dernière édition (9 buts en 13 matchs). Estimé à 45 millions d'euros par Transfermarkt, les Eagles espèrent en tirer entre 55 et 60 millions d'euros. Sarr a rejoint Palace l'été 2024, en provenance de l'Olympique de Marseille contre 15 millions d'euros.

Tottenham espère Nico Jackson

Un autre Lion fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il s'agit de Nicolas Jackson, dont la situation à Chelsea reste encore floue. Même s'il a rejoint dernièrement le groupe pour le stage de présaison en Australie, l'attaquant sénégalais ne sait pas encore quel sort va lui réserver le nouveau coach des Blues, Xavi Alonso. Il devra alors tout donner durant les matchs de préparation pour convaincre le technicien espagnol de le garder dans son effectif cette saison. En attendant d'en savoir davantage, les rumeurs circulent sur ses éventuels prétendants.

Le dernier à se pointer est Tottenham. Selon le Daily Mail, ce mardi, les Spurs ont manifesté leur intérêt pour l'ancien Bavarois. Face à un éventuel départ de Richarlison cet été, l'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, souhaite renforcer son attaque. En plus, le directeur sportif des Spurs, Johan Lange, admire le profil de Jackson. Même si aucune démarche n'est encore entamée, le journal britannique assure que les dirigeants du club anglais étudient actuellement la possibilité de recruter l'attaquant de 25 ans. Mais Tottenham n'est pas seul sur ce dossier. Il risque d'entrer en concurrence avec Aston Villa, dont l'entraîneur, Unai Emery, connaît bien le joueur pour l'avoir entraîné à Villarreal.

Même s'ils ne s'opposeraient pas à une vente de Jackson, les Blues ne comptent pas brader leur joueur. Chelsea évalue le Sénégalais à 75 millions d'euros. Cette somme particulièrement élevée pourrait dissuader les clubs qui voudraient s'attacher ses services, à moins d'obtenir une baisse du prix d'ici la fin du mercato.

Pour sa part, l'ex-sociétaire du Casa Sports est dans l'embarras. Entre rester dans une équipe où il y a une pléthore de joueurs à son poste, dont Welbeck, le dernier arrivé, Liam Delap, Emmanuel Emegha, Marc Guiu et João Pedro, avec le risque de ne pas jouer suffisamment, et partir pour trouver plus de temps de jeu, il doit choisir très vite.

LOUIS GEORGES DIATTA