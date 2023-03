La 2e journée de la manche retour des 8es de finale de la Ligue des champions, ce soir (19 h), entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, sera marquée par le retour de Sadio Mané à la compétition, quatre mois après sa blessure au péroné.

Ce mercredi est un grand jour pour Sadio Mané et le Bayern Munich. L’attaquant sénégalais va effectuer son retour en Ligue des champions, quatre mois après son dernier match dans cette compétition. Le champion d’Afrique a été titulaire lors de la victoire des Bavarois sur l’Inter Milan (2-0) pour le compte de la 6e et dernière journée de la poule C, une semaine avant sa blessure face à Werder Brême (6-1), le 8 novembre 2022. Les champions d’Allemagne ont réalisé le carton plein, avec six victoires en autant de sorties et ont terminé à la tête du groupe.

Après avoir pris part à deux matchs en Bundesliga (contre Union Berlin, 3-0, et Stuttgart, 1-2), l’ancien Messin va jouer ses premières minutes en C1 depuis son retour de blessure au péroné. Même si Julian Nagelsmann est heureux d’avoir récupéré la star sénégalaise qu’il dit être à 100 % de ses capacités, il préfère s’entourer de précautions pour préserver l’intégrité physique du joueur.

Ainsi, le technicien allemand a indiqué en conférence de presse d’avant-match qu’il ‘’ne pense pas qu’il démarrera demain’’, même s’il ‘’récupère de plus en plus’’. Donc, Sadio Mané devrait entamer le match sur le banc face au PSG. ‘’Mais nous sommes heureux de le voir de retour. Ce sera important en fonction du résultat. Sadio peut être un joueur qui peut décider du résultat depuis le banc. Je pense qu’il va jouer. Au dernier entraînement, ça avait l’air d’aller. Il fait son travail et il sait ce qu’il doit faire. C’est un bon footballeur. Contre Stuttgart, il avait quelques points faibles’’.

Il pourra faire son entrée en jeu à tout moment du match, comme c’est le cas lors des deux dernières sorties du Bayern, pour aider son équipe à valider le ticket pour les quarts de finale. Le club de la Bavière a pris un léger avantage pour la qualification grâce à sa victoire (0-1) à l’aller sur la pelouse du PSG. Ce dernier ne s’avoue pas vaincu pour autant, surtout en présence d’un Kylian Mbappé, au top de sa forme, et d’un Messi plus inspiré. ‘’La Champions League est un objectif très élevé, nous voulons aller le plus loin possible. Il faudra avoir une approche plus conquérante que ce que nous avons fait à l'aller. Si nous sommes dans cet état d'esprit, nous avons la possibilité de nous qualifier’’, a assuré Christophe Galtier, hier en conférence de presse de veille de match. Malheureusement, l’entraineur français ne pourra pas aligner le MNM en raison de la blessure de Neymar, forfait jusqu’à la fin de la saison.

Pape M. Sarr et les Spurs en rattrapage face au Milan de Ballo-Touré

Le Milan AC de Fodé Ballo-Touré a pris une légère avance sur Tottenham dans la course pour la qualification en quarts de finale de la C1 en s’imposant à l’aller par un but à zéro, à domicile. Malgré son match correct, Pape Matar Sarr, qui a joué toute la rencontre, n’a pas pu empêcher la chute de son équipe. Mais les Anglais ont la possibilité de renverser la tendance, ce soir, chez eux. Pour cela, les hommes d’Antonio Conte, qui va retrouver le banc des Spurs après une opération de la vésicule biliaire en début février, devront rapidement rattraper leur retard d’un but et marquer le 2e qui serait synonyme de qualification. Mais ce match arrive à un moment où les Anglais semblent piquer du nez, avec deux défaites d’affilée (contre Sheffield en Coupe d’Angleterre, 1-0, et Wolves en Premier League, 1-0).

‘’C'est un match vital pour nous parce que nous voulons aller au tour suivant’’, a fait savoir l’entraineur italien en conférence de presse d’avant-match, hier. Pour cela, l’équipe doit se battre pour y arriver.

Du côté des Milanais, c’est la sérénité qui règne à quelques heures de la rencontre. ‘’Nous sommes un peu sur une vague. Nous abordons celui-ci avec beaucoup de confiance, d'enthousiasme et de détermination’’, a déclaré Stefano Pioli, hier.

Selon lui, l’équipe est ‘’prête’’ à faire face l’‘’agressivité et l’intensité’’ du jeu de Tottenham. Le latéral gauche sénégalais devrait démarrer la rencontre sur le banc du Milan AC.

LOUIS GEORGES DIATTA