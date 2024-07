Alors que son nom revient avec insistance depuis plusieurs mois, Victor Osimhen tiendrait la corde pour renforcer le secteur offensif du PSG à la suite du départ de Kylian Mbappé. Voici cinq raisons qui font penser que le buteur nigérian serait une très bonne pioche pour l’équipe de Luis Enrique.

→ Parce qu’il connaît la Ligue 1 et qu’il a envie de venir

Considéré par l’état-major parisien comme le meilleur avant-centre disponible sur le marché, Victor Osimhen a également pour lui l’envie de revenir foutre le feu aux quatre coins de l’Hexagone. C’est en tout cas ce que laisse suggérer Fabrizio Romano, qui expliquait ce dimanche qu’un accord avait été trouvé entre le Nigérian et le club de la capitale, ajoutant que ce dernier se montrait « enthousiaste » à l’idée de rallier Paris. Il faut dire que Victor connaît déjà un peu le terrain : personne n’a oublié son passage éclair au LOSC, lors de la saison 2019-2020, que le bomber des Partenopei avait su marquer de son empreinte en claquant 18 pions et 6 passes dé en 38 matchs disputés toutes compétitions confondues avec les Dogues. Petite alerte quand même : si le deal se concrétise, il faudrait cette fois que le transfert soit un peu moins opaque que son départ de Lille.

→ Parce que Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani n’ont pas totalement donné satisfaction

C’est vrai qu’à première vue, la venue probable de Victor Osimhen pourrait surprendre : même si Kylian Mbappé est parti, les Rouge et Bleu ont encore de quoi faire sur le papier avec Ramos, Kolo Muani ou même Marco Asensio qui a parfois été utilisé en faux neuf l’an passé. Les deux premiers ont même été recrutés à prix d’or, mais pour l’heure, aucun des deux n’a jusque-là totalement convaincu Luis Enrique. Même si le Portugais s’est montré plus tranchant et décisif que l’ancien Nantais, qui a semblé avoir perdu son football depuis le début de son aventure parisienne, le coach espagnol s’est entêté l’an dernier à garder Mbappé dans l’axe aussi, car ses remplaçants n’étaient pas en mesure de lui apporter un capital buts suffisamment important. Et surtout, un leadership offensif qu’Osimhen assume, lui, depuis quatre ans, à Naples comme en sélection, au contraire de Ramos et Kolo Muani qui ont, par exemple, passé la plus grande partie de l’Euro 2024 sur le banc. Le haut niveau ne pardonne rien.

→ Parce qu’il peut apporter la profondeur qui manque aujourd’hui au PSG

En matière de jeu pur, il n’y a qu’à se replonger dans les archives parisiennes récentes pour comprendre l’intérêt qu’a Luis Enrique à recruter un bomber comme Osimhen. À quelques heures de la demi-finale de C1 retour PSG-Dortmund, Didier Domi expliquait pour So Foot pourquoi Mbappé était encore et toujours utilisé dans l’axe au détriment des autres options, même si tout le monde savait déjà que son meilleur poste était à gauche : « C’est parce que dans l’axe, personne n’a donné satisfaction. Dans la connexion avec les autres, dans cette façon de décrocher, de prendre l’espace. […] Si le PSG avait un attaquant de niveau mondial, Mbappé serait sur la gauche. Après, on le voit un peu partout : Chelsea, Manchester United, le Real, Olivier Giroud qui joue jusqu’à 37 ans au Milan… Beaucoup d’équipes galèrent à trouver un vrai bon numéro neuf, car il n’y en a presque plus. » Prendre Osimhen dès cet été est une opportunité de marché qui pourrait ne pas se représenter dans l’immédiat : Osimhen sait jouer dans un 4-3-3, il sait attaquer la profondeur, jouer en remise, et surtout se créer des situations seul. Une jolie palette à 25 piges.

→ Parce que le PSG et la Ligue 1 ont plus que jamais besoin de stars

Pendant un peu plus de dix piges, notre belle Ligue 1 n’a pas eu à se plaindre au niveau des noms ronflants grâce, en grande partie, à Paris : Messi, Neymar, Mbappé, Ibrahimović, Falcao, James Rodríguez pour ne citer qu’eux. Mais cette saison, à un mois de la fin du mercato, il faut le dire : la Ligue des talents n’a pas de porte-étendard à l’étranger. Alors, recruter l’un des joueurs africains les plus influents du moment, quand en plus on a eu Jay-Jay Okocha dans ses rangs histoire de pouvoir jouer aussi sur la corde de l’héritage nigérian, cela a tout de la bonne pioche.

→ Parce que les Napolitains réussissent bien à Paris

Le 2 juillet 2012, Ezequiel Lavezzi s’engageait au Paris Saint-Germain en provenance du SSC Napoli. Quatre ans plus tard, l’ailier argentin quittait le Parc en laissant une trace indélébile dans le cœur des supporters malgré ses déboires actuels. Le 16 juillet 2013, Edinson Cavani rejoignait le PSG, lui aussi débarquant en provenance de Naples. Sept ans plus tard, le Matador faisait ses adieux à la Ville Lumière comme légende du club. Un autre exemple ? Fabian Ruiz, certes loin pour le moment d’avoir convaincu tout le monde lorsqu’il gambade dans le stade de la porte d’Auteuil, a sans aucun doute été le meilleur joueur parisien de l’Euro 2024 qu’il a remporté. Lui aussi est arrivé de la ville aux 500 coupoles en 2022, et tout indique que la saison à venir sera la sienne. Hormis si Osimhen s’invite à Paris pour passer dans une autre dimension.

