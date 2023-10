Teungueth FC et AS Pikine se sont installés, provisoirement, à la tête du classement de Ligue 1, grâce à leurs victoires respectives sur Jamono Fatick et US Ouakam, en attendant la dernière rencontre de la 1re journée entre Sonacos et Dakar Sacré-Cœur, cet après-midi.

Teungueth FC et AS Pikine ont démarré le championnat de la plus belle des manières par une victoire. Le club de Rufisque a fait respecter la hiérarchie lors de la réception du promu Jamono Fatick (11e, 0 pt). Le TFC a pris le match par le bon bout en trouvant le chemin des filets dès la 6e mn, grâce à Mbaye Jacques Ndiaye. Mais les visiteurs n’ont pas été intimidés pour autant. Les Fatickois ont remis les pendules à l’heure avant d’aller à la pause par Souma, qui a inscrit le premier but de l’histoire du club dans l’élite du football sénégalais à la 18e mn. Les Rufisquois ont profité de la mi-temps pour se remettre les idées en place. La pause leur a fait du bien apparemment, même si la solution a tardé à se dessiner. C’est à deux minutes de la fin du temps réglementaire que Youssou Sayang (88e, 2-1) a libéré le public du stade Ngalandou Diouf.

Grâce à ses deux buts, Teungueth FC a pris la tête du classement, à égalité de points avec l’AS Pikine (2e, 3 pts). Les Pikinois ont accueilli et battu l’autre promu, US Ouakam (12e, 0 pt), sur le score d’un but à zéro.

Que des nuls

La 1re journée a aussi été marquée par le nombre de matchs nuls enregistrés. En dehors des deux mentionnées plus haut, les quatre rencontres jouées ce week-end n’ont pas connu de vainqueur. À commencer par le tenant du titre, Génération Foot (9e, 1 pt) qui a été contraint au nul (0-0) par le Stade de Mbour (10e, 1 pt) au stade Caroline Faye de Mbour. Le vice-champion, Casa Sports (3e, 1 pt) a été également tenu en échec, dans son nouvel antre du stade municipal de Kolda, par la Linguère de Saint-Louis (4e, 1 pt), sur le score de deux buts partout. Les Ziguinchorois ont été menés au score par deux fois.

Au stade Iba Mar Diop, samedi, le Jaraaf de Dakar (6e, 1 pt) a été contraint au partage des points par Guédiawaye FC (5e, 1 pt), un but partout. C’est sur le même score que s’est soldée la rencontre US Gorée (8e, 1 pt) - Diambars de Saly (7e, 1 pt), hier.

La dernière affiche de la 1re journée va opposer, ce lundi au stade Maniang Soumaré de Thiès, la Sonacos de Diourbel à Dakar Sacré-Cœur. Le vainqueur de ce duel va s’installer sur le podium.

Résultats Ligue 1 Teungueth FC - Jamono Fatick 2-1 Jaraaf - Guédiawaye FC 1-1 Casa Sports - Linguère 2-2 AS Pikine - US Ouakam 1-0 Stade Mbour - Génération Foot 0-0 US Gorée - Diambars 1-1 Lundi Stade Maniang Soumaré 16h30 Sonacos - Dakar Sacré-Cœur Ligue 2 - 1re journée Thiès FC - Oslo F.A 1-2 Demba Diop FC - AS Douanes 0-1 Duc - Keur Madior 3-1 Ajel - Niary Tally 1-2 Wallydaan - Cneps Excellence 1-1 Hlm Dakar - Amitie FC 0-2 Lundi Stade municipal Hann 16h30 RS Yoff - Ndiambour

LOUIS GEORGES DIATTA