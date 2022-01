Naguère inconnu de la sphère politique, le nouveau maire de Ngor s’est très tôt mis au service de Ngor. Magueye Ndiaye n’est pas un novice dans la gestion de la municipalité. Ayant des aptitudes dans le domaine du tourisme et de l’informatique, il a géré, de 2009 à 2014, la communication de la mairie de sa localité.

Comme Issa Laye Sambe à Yoff, Magueye Ndiaye a créé la surprise à Ngor. Il a réussi à battre l’ex maire Amadou Gueye dit Ati qui a pourtant bénéficié du soutien des sages de la communauté, lors des élections locales 2022. Agé de 38 ans, il fait partie de ceux qui représentent le nouveau souffle dont rêvait la jeune génération. Magueye Ndiaye est décrit comme une personne ouverte d’esprit, solidaire et fidèle aux valeurs d'humanisme. Il s’est très tôt engagé pour Ngor et ses habitants, en s’impliquant dans la vie sociale, associative et religieuse dans cette commune qui l’a vu grandir, tout en restant inconnu de la sphère politique.

D’ailleurs, à l’image d’Ababacar Djamil Sané aux Parcelles Assainies, son entrée dans l’arène politique était une demande sociale, et c’est ainsi qu’il a été décidé de faire de lui le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi.

Considérant que ‘’nos écoles méritent d’avoir des futurs maires, ministres et même présidents’’, Magueye Ndiaye se dit fier d’être un produit de l’école El Hadj Baitir Samb de Ngor, où il a obtenu plusieurs prix durant tout son parcours élémentaire. Il est ensuite parti au Lycée Galandou Diouf, après l’obtention de son entrée en sixième, jusqu’en classe de 4e, puis au lycée mixte Maurice Delafosse, en 3e jusqu’à la Terminale avec un BAC L2. Il a obtenu le diplôme de technicien supérieur en tourisme et une licence en tourisme, et il est également maitrisard en e-tourisme à l’Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar.

Déterminé à vivre de sa passion, il a décidé de faire une spécialisation dans ce domaine, car étant très tôt fan de tout ce qui a trait aux technologies et écrans, depuis sa tendre enfance. Audacieux et curieux, il se lance après avoir côtoyé des camarades qui faisaient l’informatique. Ainsi, Magueye Ndiaye a écrit une thèse sur ‘’l’informatisation du tourisme’’.

En 2009, il rejoint la mairie de Ngor où il avait en charge de la communication, une commission assez transversale. Ce qui ne l’a jamais empêché de s’intéresser aux autres commissions et d’apporter son expertise. Durant cinq merveilleuses années passées au sein de l'équipe municipale de Ngor (2009 - 2014), il a brillamment assuré d’importants projets: ‘’Un Ngorois un permis de conduire’’ pour lutter contre le chômage ; aménagement d’un jardin au quartier Xataxely (un quartier à majorité de pêcheurs), pour empêcher l’insalubrité ; ‘’Ngor zéro plastique’’ avec le tri des ordures pour en faire du compost.

De plus, après avoir occupé plusieurs postes (responsable informatique, responsable Expediting puis responsable Online Sales) en Agence de voyage, M. Ndiaye a eu à faire des réalisations assez significatives comme le ‘’Projet VDN 2’’ de l’Ageroute en tant que chef enquêteur avec le cabinet Transecor qui devait faire l’étude d’impact environnemental et social. Après sept ans à l’ASPT (Agence sénégalaise de promotion touristique), d’abord en tant que Community Manager, de par ses compétences et ses aptitudes professionnelles, il en est suite devenu le responsable de la cellule communication digitale, depuis des années.

Expert en la matière, Magueye Ndiaye a su développer des compétences clés incluant le marketing, l’administration des affaires, la communication ainsi que le personnal branding. La mission première qu’il se donne est de vendre l’image du Sénégal et sa destination à travers le Digital.

Magueye Ndiaye a conseillé, collaboré et accompagné plusieurs ministères (Ministère du Tourisme, ministère des Affaires Etrangères) et des institutions internationales, notamment l’USAID, l’Unesco et le PAM en matière de communication digitale stratégique, influence et amélioration de l’image de marque. La qualité de ses réseaux aussi bien en Afrique qu’en Europe et la richesse de son parcours sont de véritables atouts pour lui. Ceci lui a permis d’avoir un très bon carnet d’adresse, déjà à Ngor avec les anciens maires tels que Mamadou Diaw et Mamadou Kane avec qui il a travaillé pendant cinq ans. Il y a aussi, entre autres, l’ancienne ministre du Tourisme, Maimouna Ndoye Seck, le conseiller du président de la République sur le tourisme, Abdou Mboup et les ministres du Tourisme du Ghana et de la Sierra Leone.

Magueye Ndiaye a participé à l'organisation de prestigieux événements internationaux et a visité beaucoup de pays où il est régulièrement invité à se prononcer sur des questions liées au Digital et au Tourisme.

Permettre à Ngor de conquérir une place centrale à Dakar

Ainsi, ‘’bâtir une commune florissante et solidaire, ancrée dans ses valeurs et ouverte à la modernité’’, tel est le crédo du nouveau maire de Ngor. Il estime que l’on peut bel et bien métisser sa culture en restant ancré à ses valeurs et ses croyances. Pour Magueye Ndiaye, Ngor doit conquérir une place centrale dans la capitale du Sénégal, en conformité avec sa position géographique unique, son dynamisme économique et culturel, l'enthousiasme et la créativité de sa jeunesse.

Dans le domaine de la culture, Il mise sur la conservation du patrimoine culturel immatériel. Et il prévoit de construire la Maison de la culture de Ngor (salle des fêtes, studio d’enregistrement) et faire la promotion des acteurs culturels locaux et des Industries créatives (financement, accompagnement dans la recherche de partenaires). Dans un autre registre, le maire compte valoriser et protéger la pêche artisanale. Et il estime qu’il est important de former les plongeurs aux nouveaux types de métiers ; d’assurer l’encadrement des activités balnéaires ; et de mettre en place une police assurance maladie pour les acteurs de la pêche.

Par rapport au foncier, il promet de se battre pour obtenir, dans le cadre d’une union intercommunale regroupant Yoff, Ngor et Ouakam, une zone d’extension dans l’enceinte de l’ancien aéroport. Il promet aussi de veiller au respect des normes et à la qualité des constructions sur toute l’étendue de la commune. Sur le plan sportif, l’on note une volonté de construire une piscine municipale (bassin de 25 m) pour le développement de la natation de compétition et de la natation de masse (accès aux élèves dans le cadre des cours d’éducation physique, de sorte que tous les élèves sachent nager et bien nager), compte tenu des grandes potentialités de la commune qui a produit un nageur de niveau mondial et des nageurs de niveau africain.

BABACAR SY SEYE