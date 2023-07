Mamadou Talla est un des rares ministres du président Macky Sall à n’avoir jamais quitté le navire du gouvernement depuis sa nomination en 2012. 10 ans d’exercice au cœur de l’exécutif, 10 ans de proximité professionnelle avec le chef de l’État, et pourtant l’homme peine, encore, à avoir une envergure nationale. Son leadership politique dans sa région naturelle de Matam est loin d’être incontournable. EnQuête a enquêté sur la personnalité clivante du ministre-maire de Sinthiou Bamambé Banadji.

Le président Macky Sall a décidé de ne pas se présenter à l’élection présidentielle de 2024, mais il garde toutes les cartes en main pour désigner, dans son camp du Benno, le candidat qui serait son futur successeur. En attendant ce choix, les noms des potentiels successeurs ont déjà fuité dans la presse : Amadou Ba, actuel premier ministre ; Abdoulaye Daouda Diallo, président du conseil économique social et environnemental (Cese) ; Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’agriculture et Antoine Félix Ndiom, ministre de l’Intérieur entre autres. Jamais le nom de l’actuel ministre des collectivités territoriales, Mamadou Talla n’a été mentionné, il n’aurait même pas effleuré l’esprit des observateurs les plus avertis. Ça en dit long sur la dimension de l’homme qui est un des plus proches de Macky Sall.

Ministre inamovible

C’est à la suite du gouvernement installé en octobre 2012 que Mamadou Talla est devenu pour la première fois ministre de la république. Placé à la tête du département de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat, il a occupé ce poste jusqu’au 5 avril 2019. Puis, il a été à la tête du ministère de l’éducation nationale d’Avril 2019 à Septembre 2022. Le 17 septembre 2022, il a été nommé ministre des collectivités territoriales, poste qu’il occupe jusqu’au moment où ces lignes sont écrites.

Ainsi, Mamadou Talla a clairement le privilège d’être un ministre inamovible aux yeux du président Macky Sall. Mais quand il s’est agi de désigner le candidat qui postulera à la succession du 4e président de la république du Sénégal, il devient subitement invisible. Qu’est ce qui explique ce paradoxe ? C’est parce qu’en un peu plus d’une décennie dans les hautes sphères de l’État, le maire de Sinthiou Bamambé Banadji n’a pas su tisser sa toile.

Leader contesté

Dans le département de Kanel, Mamadou Talla est une grosse pointure de l’Apr. Il est le maire de sa commune natale de Sinthiou Bamambé depuis plus d’1 an, depuis février 2022. Toutefois, son leadership est contesté, au niveau communal, par l’ex directeur général des Douanes, Colonel Oumar Diallo et à l’échelle départementale par le questeur Daouda Dia, non moins, jeune frère du richissime homme d’affaires, Harouna Dia.

Il lui a fallu un gros coup de pouce de l’honorable député Farba Ngom pour qu’il se positionne comme le coordonnateur départemental du Benno en ayant à ses côtés dix maires sur les quatorze que compte le département. D’aucuns disent qu’une proximité avec le ministre-maire n’apporte pas de grands privilèges, malgré qu’il soit un « ami du couple présidentiel ».

« C’est un fidèle parmi les plus fidèles de Macky »

Le tempérament « doux » de l’ancien professeur de la première dame, Marieme Fall Sall à Diourbel pourrait expliquer sa stature politique actuelle. Il ne va jamais au clash pour avoir gain de cause, il a toujours eu une foi inébranlable à ses talents oratoires pour convaincre. « Mamadou Talla est quelqu’un qui ne s’emporte quasi jamais, il est très pondéré. Il peut discuter avec tout le monde. Même quand il fait face à une personne en colère, il va encaisser sans jamais perdre son sang-froid. C’est cela son atout principal », témoigne son ami d’enfance, Professeur de français.

Pour le maire de la capitale départementale de Kanel, Mamadou Sadio Diallo, le ministre des collectivités territoriales n’est pas un leader de seconde zone, il est juste un peu méconnu au Fouta, car vivant depuis près de trente ans en France. « Mamadou Talla devrait être cité parmi les potentiels candidats du Benno, car il est un des fidèles parmi les plus fidèles au président Macky. C’est l’ami d’enfance de Macky Sall, une amitié qui s’est renforcée avec le temps. Et le président Macky a une confiance absolue en lui », rappelle le premier magistrat de la ville de Kanel.

Le maire de Sinthiou Bamambé-Banadji qui a succédé à son beau père à la tête de la commune aux dernières locales s’était installé en France au début des années 90. Il était professeur dans un lycée privé aux Yvelines, dans la banlieue parisienne jusqu’à l’accession de son ami à la magistrature suprême. « Il est plus connu en France qu’ici, c’est là-bas qu’il a fait de la politique et il a fait partie de ceux qui ont construit l’Apr au même titre que Farba Ngom et moi-même », ajoute Mamadou Sadio Diallo.

Un déficit de leadership

La commune de Sinthiou Bamambé-Banadji a bénéficié, dans une certaine mesure, de la proximité de son nouveau maire avec le couple présidentiel. Un centre de formation professionnelle y a été construit, un bus a été acquis pour transporter les élèves et un lycée moderne entre autres réalisations. Mais une frange de la population fidèle au colonel Oumar Diallo soutient que Mamadou Talla pouvait largement faire mieux. « Mamadou Talla n’est pas le maire de tous les habitants de Sinthiou Bamambé-Banadji, il est uniquement le maire de ses militants, révèle Issa Bassoum de Sinthiou Bamambé-Banadji, fidèle de l’ancien directeur des Douanes. Tous ceux qui étaient contre lui, il ne les considère pas. Quand il doit faire des dons en tant que maire, il ne les distribue qu’à ses militants. Et cela ne le grandit vraiment pas », fustige le délégué médical.

Le président Macky Sall n’a pas encore donné le nom de son potentiel successeur, et si Mamadou Talla était la surprise du chef, comme ce fut le cas du président de l’hémicycle.

Djibril Ba