Le meeting d’investiture des candidats de la coalition Yeewi Askan Wi à Dakar s’est tenu hier à Grand Yoff sous la présidence des principaux leaders de la coalition de l’opposition. Devant une foule nombreuse de militants et de sympathisants et en présence des 19 candidats de Yeewi Askan Wi à Dakar, Barthélemy Dias a promis de continuer l’œuvre de son prédécesseur Khalifa Sall, afin de redonner à Dakar son lustre d’antan.

La foule des grands jours s’était donné rendez-vous, hier, sur le terrain de Khar Yalla sis Route du Front de terre, pour le meeting d’investiture des candidats de la coalition Yeewi Askan Wi à Dakar. Au son des tambours et des sifflets, les militants et sympathisants de cette coalition de l’opposition ont pris d’assaut, en fin d'après-midi, les lieux. Ainsi, c’est dans un vacarme assourdissant que les principaux leaders de la coalition parmi lesquels on peut citer Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Déthié Fall, Malick Gakou et Cheikh Youm (PUR), ont rejoint la tribune officielle drapée aux couleurs de la coalition mauve et vert. Sous bonne escorte, les principaux leaders ont bien eu du mal à se frayer à travers l'assistance bigarrée et colorée.

L’ambiance, à son comble, les pancartes et drapeaux étaient de sortie pour saluer les différents intervenants : représentants les 19 autres candidats investis dans les communes, les représentants des femmes et des jeunes de YAW qui se sont relayés au micro. Sous les cris de l’assistance, les différents intervenants ont appelé les militants et les Dakarois à la mobilisation pour faire triompher les principes de transparence, de bonne gestion et de solidarité qui sont le socle du programme de la coalition Yeewi Askan Wi.

Barth pour continuer l’œuvre de Khalifa Sall à la ville de Dakar et défie le régime de Macky Sall

Prenant la parole, le candidat de la coalition pour la Ville de Dakar a affiché sa détermination et son engagement à assurer la victoire de la coalition, au soir du 23 janvier 2022. Pour cela, le maire de Mermoz-Sacré-Cœur compte se mettre dans les pas de son prédécesseur Khalifa Sall, dévoilant au passage une ébauche de son programme pour la ville de Dakar. « J’exprime toute ma reconnaissance envers les leaders de la coalition YAW qui ont porté leur choix sur moi. Je m’engage à relever ce défi avec courage et sérénité, pour qu’enfin on puisse réinventer Dakar et le rendre plus attractif. En outre, je m’engage aussi à renforcer les programmes de Khalifa Sall. De ce fait, nous allons rénover les lycées, adapter nos structures de santé, améliorer le cadre de vie, développer les structures sportives et les carrefours culturels. Nous allons ainsi privilégier les approches innovantes en matière de gestion locale pour soulager les difficultés des Dakarois », déclare-t-il sous les applaudissements de la foule en extase.

Poursuivant son propos, l’ancien parlementaire invite ses camarades à faire preuve de dépassement et d’oublier de possibles ressentiments qui peuvent découler de la campagne d’investitures. « Le temps des investitures est dépassé maintenant et est venu le temps de l’unité. Yeewi Askan Wi est venu pour apporter le changement qui est en marche. Il n’y aura pas d’élection le 23 Janvier 2022, dans la mesure où, ça sera une simple formalité qui verra le triomphe de notre liste sur toutes les communes de Dakar. De ce fait, cette semaine, je compte me rendre dans les marchés, les mosquées et autres places publiques pour aller à la rencontre des Dakarois », soutient-il.

Sonko déchire la charte de non-violence du Cadre unitaire de l’islam

Auparavant le discours d’Ousmane Sonko a électrisé l’assistance. Le leader de Pastef a ainsi justifié le choix en la personne de Barthélemy Dias dont il a salué le courage et la sincérité de son engagement dans les différentes luttes de l’opposition sénégalaise. « Nous avons opté pour Barthélémy Dias, car nous savons que c’est un combattant qui sera toujours en première ligne dans toutes les luttes de l’opposition. En outre, on peut être aussi sûr qu’il ne cèdera pas aux sirènes du pouvoir, s’il venait à être élu maire », déclare-t-il d’entrée avant de vilipender les partisans de la non-violence qui, assure-t-il, ne servent qu’à faire le jeu du pouvoir.

« J’ai cru entendre que des médiateurs (ndlr : appel du Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal) ont pris comme initiative de faire signer à tous les acteurs politiques une charte de la non-violence, je vous rassure tout de suite je ne la signerai pas. D’après moi, la violence ne vient que d’un seul côté (ndlr : militants du pouvoir), l’opposition n’a jamais attaqué personne. Si on vous attaque, il faut riposter vigoureusement. Nous n’accepterons pas que des gens armés de gourdins et couteaux viennent nous agresser en toute impunité. Si quelqu’un vous menace d’un peu plus près, donnez-lui un coup de poing et si quelqu’un vous mord cassez-lui les dents », s’exclame -t-il.

En outre, l’ancien inspecteur des Impôts a aussi tenu à rassurer ses militants sur ses chances de triomphe à Ziguinchor, malgré les tentatives de déstabilisation et de reconquête de la Casamance « Le gouvernement a promis des ponts et des financements pour la Casamance, donc, d’une certaine manière, mes amis casamançais peuvent dire merci à Ousmane Sonko. Ils feront tout pour éroder notre assise à Ziguinchor. Mais, c’est peine perdue, si après les locales, le gouvernement comptabilise 25 pour cent à Ziguinchor, lors des locales, je ne m’appelle plus Ousmane Sonko », affirme-il.

Khalifa Sall : “Nous avons présenté, dans les 19 communes, des candidats de l’innovation et de rupture capables de rebâtir nos communes”

Pour sa part, Khalifa Sall est revenu sur l’importance de ce scrutin qui doit servir de dynamique pour enclencher une série de réformes démocratiques, républicaines et solidaires au profit de tous les Dakarois et plus largement les Sénégalaises. « Nous avons présenté dans les 19 communes des candidats de l’innovation et de rupture capables de rebâtir nos communes. Ils sont imprégnés de l’idée de bien gérer leur commune qui doit servir de tremplin pour la restauration de l’Etat de Droit et de la démocratie en 2024. Nous savons que Barthélemy Dias est un homme d’honneur et un patriote. Il possède la force de caractère qui fera de lui le défenseur infatigable des intérêts des dakarois. Nous avons foi en lui et nous lui faisons confiance pour redonner à Dakar la place qu’elle mérite dans le concert des villes du monde », déclare l’ancien maire de Dakar.

Ce combat de gladiateurs, a-t-il ajouté, n’a d’autres issues que la victoire le 23 janvier, afin de sauver notre démocratie. « Il nous faut gagner dans chaque commune, afin de promouvoir le changement à Dakar. La coalition YAW veut incarner cette dynamique pour solutionner les maux dont souffrent les Sénégalais », conclut-il.

Makhfouz NGOM