Le candidat Yewwi Askan Wi, non moins leader de FDS/Les guelwaars, Dr Babacar Diop, a vilipendé hier, à l’occasion d’un point de presse, les récents propos incendiaires de son principal rival Yankhoba Diattara, candidat de la mouvance présidentielle pour la ville de Thiès, qu’il accuse d’avoir insulté la dignité et l’honneur de tous les Thiessois. L’universitaire voit sa candidature à la mairie de Thiès comme un moyen de rendre sa dignité aux Thiessois.

La bataille pour le contrôle de la ville de Thiès semble être lancée. Hier, à l’occasion d’un point de presse, le Dr Babacar Diop, leader du parti FDS/Les guelwaars et candidat de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) a envoyé une volée de bois vert à Yankhoba Diattara, candidat de Benno Bokk Yaakaar pour la ville de Thiès. Le ministre de l’Economie numérique avait menacé de brûler les membres de l’opposition et leurs familles, en cas de troubles politiques à Thiès. Des propos que l’ancien leader de la Jeunesse pour la démocratie et le socialisme (JDS) a jugé ‘’déshonorant’’ et ‘’indigne’’ d’un responsable politique qui aspire à présider aux destinées des Thiessois.

Ainsi, il ne s’est pas privé d’égratigner son principal adversaire pour la conquête de la ville de Thiès. ‘’Yankhoba Diattara a porté atteinte à la dignité et à l’image de Thiès, à travers ses propos. Yankhoba Diattara, poussé au suicide politique par les délices du pouvoir, veut entrainer notre jeunesse dans sa folle entreprise. Nous n’accepterons pas qu’il brûle Thiès qui n’a connu que la dignité, l’honneur et la bravoure de personnes valeureuses et courageuses’’, déclare-t-il d’entrée. Poursuivant son propos, l’universitaire n’hésite pas à enfoncer le clou : ‘’Yankhoba Diattara s’est immolé sur le feu de la transhumance, du mensonge et de la corruption politique. Il a insulté et menacé la jeunesse thiessoise. Les seules personnes qui méritent d’être brûlées, ce sont les traitres politiques, mais pas les combattants de la liberté et la dignité. Ma candidature à la mairie de la ville de Thiès a été dictée par le besoin de rendre Thiès sa grandeur et sa fierté’’.

‘’Des élections libres et transparentes’’, pour apaiser le climat politique

Concernant les incidents qui ont marqué, mercredi dernier, la convocation devant le tribunal de Dakar, de Barthelemy Dias, le patron de FDS a fustigé l’attitude des forces de défense et de sécurité envers les leaders de l’opposition. ‘’Les leaders de l’opposition, à savoir Ousmane Sonko, Malick Gakou, qui ont commis le crime d’accompagner Barthelemy Dias, ont été sauvagement agressés par la police et la gendarmerie, avant d’être arrêtés comme des délinquants. Cette violence est injustifiable et inqualifiable, et menace les fondements de l’Etat de droit. Il faut agir pour arrêter les dérives de Macky Sall qui a décidé d’installer au Sénégal un Etat de police’’, soutient-il.

D’après l’enseignant-chercheur en philosophie, cette démarche du régime de Macky Sall ne vise qu’à écarter une potentielle menace pour la conquête de la ville de Dakar. ‘’Macky Sall veut instrumentaliser la justice pour liquider la candidature de Barthelemy Dias à la mairie de Dakar, comme il l’avait fait précédemment pour Khalifa Sall et Karim Wade. Ce nouveau coup de force ne passera pas. Le peuple de Dakar, mobilisé comme un seul homme, défendra son candidat. C’est pourquoi, le 1er décembre prochain (NDLR : nouvelle convocation de Barthélémy Dias) nous serons encore là pour défendre la démocratie gravement menacée’’, déclare-t-il.

Pour apaiser le climat politique, l’opposant invite le chef de l’Etat à faire preuve de dépassement et à organiser des élections locales transparentes et inclusives, le 23 janvier 2022. ‘’Il n’y aura pas d’élections le 23 janvier 2022 sans la validation de toutes les listes de l’opposition. Macky Sall doit comprendre qu’il n’a qu’un seul choix : organiser des élections libres et transparentes. Ce qui s’est produit en 2019, avec un parrainage qui a servi de prétexte à Macky Sall pour choisir ses propres adversaires, ne se reproduira plus. Nous demandons aux magistrats d’assumer leurs responsabilités historiques, afin de réhabiliter les listes de l’opposition rejetées par des préfets à la solde de la mouvance présidentielle’’, clame-t-il avec force.

Makhfouz NGOM