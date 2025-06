La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) a présenté, hier, "SenTrésor", une plateforme digitale de paiement des dépenses publiques. En effet, la plateforme digitale offre la possibilité d’effectuer des paiements par mobile money, des salaires et indemnités, des aides sociales, des pensions de retraite, des bourses familiales et des étudiants. Il faut préciser que ces transferts concernent uniquement les montants inférieurs à 100 000 F CFA.

D'après le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, l'objectif est d'éviter le paiement en numéraire, qui comporte des risques. La cérémonie a été présidée par le ministre des Finances et du Budget Cheikh Diba. Lors de son allocution, le ministre a souligné que la plateforme est conçue pour accroître l'efficacité des paiements au niveau du Trésor public, réduire les délais de paiement, améliorer la transparence des opérations financières et simplifier l'accès aux services pour l'ensemble des usagers.

"Cette application permet un traitement diligent des opérations, une réception instantanée des paiements sans nécessité de déplacement, tout en garantissant une traçabilité et une sécurité complète de toutes les opérations effectuées", a soutenu M. Diba. Cependant, pour que SenTrésor déploie pleinement ses potentialités, Cheikh Diba a estimé que son appropriation est essentielle et impérative pour les cibles.