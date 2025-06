Sénégal, pays de paradoxes

Entre les saisons des rumeurs de voleurs de sexes et de miracles d'apparition de nouveaux prophètes ou de guérisseurs, le Sénégal est un pays à idées fixes.

Du délire collectif autour d'un gamin escroc venu de Tanzanie du nom Cheikhou charifou en passant aux débats de savoir si la statue de Wade est haram ou pas haram aux bousculades monstres pour accueillir une égérie indienne Vai Dehi. A chaque pause, à chaque période de lucidité, le vide sidéral prend possession de nos esprits et nous pousse à trouver la prochaine thématique derilictuelle. Après les feuilletons judiciaires de toutes sortes et la réduction du nombre de journaux brailleurs, place aux bracelets en bronze aux prisons en plein air. En attendant que le dialogue national règle la seule et unique question que nos grands savants n'ont jamais réussi à élucider : la date de l'apparition de la lune dans notre ciel toujours vide de nuages.

par Adama Aly PAM