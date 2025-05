Aida Samba sort un nouvel opus dénommé ‘’Confirmation’’. C'est un album live dont l’objectif est de montrer son talent et sa particularité à une époque où les musiciens dépendent des logiciels.

À une époque où tout se fait en studio, Aida Samb ose un album live performance titré ‘’Confirmation’’. Il s’agit, pour cette chanteuse, de montrer qu’elle est la ‘’meilleure’’ de sa génération, depuis le début de sa carrière. ‘’Je suis toujours là. Et je confirme qu’il n’y a pas meilleur chanteur que moi. Chaque morceau de cet album révèle l’évolution de ma musique’’, a déclaré Aida Samba, soulignant l’importance de faire du live.

Pour elle, cela permet aujourd'hui aux musiciens de confirmer leur talent. ‘’Nous sommes dans un cercle où la plupart des artistes ne font pas de live. Aujourd'hui, je montre que je ne suis pas seulement un artiste de studio, qui utilise des machines dans sa musique. Aida Samb est un artiste qui, sans autotune, sans rien du tout, chante très bien. C’est ce que je confirme dans l’album’’, s’est-elle targuée.

L’opus ‘’Confirmation’’ est une synthèse des albums précédents. Il comprend 11 titres, dont trois inédits. ‘’Ayant commencé ma carrière solo en 2012, j’ai sorti trois albums. Je les ai compilés pour en faire cet album enregistré en live’’, a expliqué la petite fille de Samba Diabaré Samb sur son nouveau produit préparé en six mois environ. ‘’Tous les morceaux que j’ai sortis sont devenus populaires. Mon album est baptisé ‘Nangu’. Je l’ai nommé ainsi parce que c’est une manière de demander aux Sénégalais de reconnaître mon talent et la constance que j’ai eus depuis le début de ma carrière. J’ai confirmé tant sur le plan musical que entrepreneurial’’, a ajouté la musicienne.

Talentueuse, cette chanteuse qui allie musique traditionnelle et mbalakh n’a cessé d'évoluer.

Étant une petite-fille de Samba Diabaré Samb, l’aspect traditionnel occupe une part très importante dans sa carrière. Il n'empêche, elle explore d’autres types de musique. ‘’Les morceaux traditionnels qui sont dans le live performance ont davantage confirmé ma polyvalence. Au début de ma carrière, les gens pensaient que je ne suis forte qu’en musique traditionnelle, mais au fur et à mesure du temps, ils ont compris que je suis polyvalente et que je suis à l’aise sur tous les styles de musique’’, a soutenu Aida Samb. Femme au foyer, avec l’aide de mari, elle a travaillé avec Sen Gam, son propre label qui existe depuis bientôt un an.

Par ailleurs, elle prépare déjà un autre album typiquement traditionnel. ‘’Aujourd'hui, les choses se sont mélangées au Sénégal. On ne distingue plus les bons et mauvais musiciens. Pour avoir une bonne carrière, il faut aussi visiter l’extérieur. C’est important de faire les grands festivals internationaux. Je peux faire une soirée 100 % traditionnelle’’, a-t-elle expliqué.

À la sortie de son album ‘’Saraaba’’, elle a fait une tournée mondiale. Aujourd'hui, elle aspire encore à conquérir le marché international. Interpellée sur l’organisation des concerts, elle regrette le manque à gagner. ‘’Les gens qui organisent des soirées et offrent des tickets au public ont tué la musique. Parce que les gens n’ont plus l’habitude d’acheter des tickets ; ils attendent qu’on leur offre’’, a-t-elle fait constaté.

BABACAR SY SEYE