Le maire de Kaolack, Serigne Mboup, officialise sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. Il l’a annoncée, lors de l’émission ‘’Face aux auditeurs’’. ‘’Je suis candidat, je le dis ici à Kaolack, ma ville et j’appelle tous les Kaolackois à m’accompagner pour le bien de Kaolack. Je vous dis officiellement que j'ai des ambitions pour la Présidentielle’’.

En effet, Serigne Mboup pense pouvoir réunir les parrainages nécessaires. ‘’Dans toutes les régions, je peux dire que j’ai des gens qui sont prêts à m’accompagner. Je ne suis pas un inconnu. Récemment, les jeunes sont descendus sur le terrain, recueillir les avis de la population. Il ressort de ces enquêtes que 70 % de la population sont prêts à nous soutenir’’, dit-il.

Ensuite, il a embrayé sur ses relations avec le président de la République Macky Sall, qui l'a reçu à cinq reprises. ‘’Mes relations avec le Président de la République Macky Sall sont restées intactes. Rien n’a changé. Je suis un républicain, je l’ai toujours dit. Mon discours n’a pas changé’’.

Interpellé sur les actions de la municipalité, il a annoncé un bilan satisfaisant. Selon lui, Kaolack ne fait plus partie des villes les plus sales. ‘’C’est une réalité qui est là, tous les jours, l’équipe de nettoiement, de curage est sur le terrain, le ramassage d’ordures se fait régulièrement. Nous sommes en train de préparer une opération de saupoudrage. Sur ce, les moustiques ont diminué et cela se fait ressentir sur la baisse des cas de paludisme dans la commune’’, a assuré Serigne Mboup.

Le maire ajoute avoir exprimé des actions pour aider les familles religieuses, mais on leur a demandé de fournir des dossiers prouvant que Médina Baye est un foyer religieux. ‘’Je pense que c’est la première fois que l’on demande à un maire de fournir des dossiers pareils’’, regrette-t-il. Avant de renseigner qu’un montant de 550 millions est prévu dans le budget de 2023, pour l’achat de gros engins’’.

En outre, pour les besoins du Maouloud, le maire a apporté son appui au Comité d'organisation des manifestations de la Fayda (Comaf). Il annonce qu'ils vont donner 50 t de riz aux familles religieuses. Médina Baye va obtenir une bonne part. Ainsi, Baye Mamoune Niasse a exprimé sa gratitude. Avant d’inviter le maire à les aider dans la réfection des routes, pour une bonne organisation du Maouloud et dans l’assainissement. Le maire Serigne Mboup a dit sa volonté de répondre aux besoins du comité.

Ces derniers jours, Serigne Mboup est aussi descendu sur le terrain. Le Maire a effectué, ce samedi, des visites au marché central, aux Parcelles assainies et à Médina Mbaba. Lors de la première étape, il a annoncé un budget de ‘’100 millions FCFA, cette année, pour refaire les marchés. Lors des autres étapes, il a dit sa volonté d’apporter des solutions aux eaux stagnantes.