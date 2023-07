Production vaccins au Sénégal

La signature de l’accord de coopération financière et du contrat d’aide financière relatifs au projet ‘’Promotion de la production de vaccins au Sénégal’’ pour un montant de 20 millions d’euros (13 milliards F CFA) a été signée entre le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et la coopération allemande. Le Sénégal et l'Allemagne, selon Oulimata Sarr, ont conclu en novembre 2019 le partenariat pour encourager les réformes qui est la contribution bilatérale allemande à l’initiative « ‘’Compact with Africa’’. La décision de l’Allemagne de repenser le paradigme de la coopération bilatérale par le recours aux appuis budgétaires, selon elle, matérialise un tournant décisif de leur partenariat.

L’approbation par le Parlement allemand de cet appui budgétaire sectoriel, en novembre 2022, illustre, d'après elle, parfaitement la relation de confiance qui anime les deux pays. "Ainsi, ce financement de l’Allemagne, sous forme de dons, contribuera de manière significative à renforcer la portée du projet Madiba qui porte sur la construction d’une plateforme de production régionale multimodale de vaccins à Dakar. En effet, il vient en complément des efforts déjà consentis par la Team Europe, à travers l’AFD et l’Union européenne qui ont déjà contribué à hauteur de 29,67 millions d’euros. Ce programme est un catalyseur des réformes impératives à la production locale de vaccins et au développement du secteur pharmaceutique au Sénégal.

En effet, notre pays, à travers le PAP2A et le PAP3 en cours de finalisation, ambitionne d’atteindre la souveraineté sanitaire et pharmaceutique, avec une autonomie en termes de production de médicaments, de vaccins et de produits médicaux de qualité", a confié le ministre. Oulimata Sarr s'est dite consciente que le succès d’un programme ne dépend pas seulement de leurs efforts individuels, mais aussi de leur capacité à travailler ensemble en tant qu’équipe. "Le dynamisme de la coopération bilatérale entre nos gouvernements respectifs s’est également traduit par le développement d’un partenariat gagnant-gagnant entre les secteurs privés allemand et sénégalais.

J’en veux pour preuve la présence d’une forte délégation de l’Association allemande des petites et moyennes entreprises (BVMW) lors du Forum Invest in Senegal. J’ai d’ailleurs eu des échanges intéressants avec les entrepreneurs membres de la Task force Sénégal, lors de ma visite de leur stand au centre des expositions", a conclu la ministre.