Le refus d’accorder le visa à plusieurs membres de l’équipe nationale féminine de basketball du Sénégal a provoqué une réaction musclée du Premier ministre Ousmane Sonko qui a ordonné l’annulation du stage prévu aux États-Unis. Une décision perçue par ses partisans comme un acte de souveraineté assumée, mais critiquée par d'autres comme une sortie impulsive, peu compatible avec la tradition diplomatique sénégalaise. Entre affirmation d’une nouvelle doctrine de coopération et inquiétudes sur les conséquences de cette posture, le débat est ouvert.

‘’Informé du refus de délivrance de visas à plusieurs membres de l’équipe nationale féminine de basketball du Sénégal, j’ai donné instruction au ministre des Sports d’annuler purement et simplement le stage de préparation…’’, a déclaré Ousmane Sonko dans un communiqué publié jeudi soir 19 juin 2025. Le ton est ferme, l’intention politique claire : il n’est plus question pour l’État sénégalais d’accepter ce qui est perçu comme un manque de respect, même si cela implique des conséquences sportives.

Cette décision va bien au-delà d’un simple incident diplomatique. Elle s’inscrit dans une posture politique qui se veut en cohérence avec la doctrine de souveraineté prônée par le nouveau régime. ‘’Ce stage sera désormais organisé à Dakar, dans un cadre souverain et propice à la performance de nos athlètes’’, précise encore le Premier ministre.

La communication de Sonko s’adosse aussi à une gratitude affichée à l’égard de Pékin. ‘’Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la République populaire de Chine, qui a accordé plusieurs dizaines de bourses de préparation à nos athlètes ainsi qu’à leurs encadreurs, dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar-2026’’, a-t-il salué. Cette double posture – rejet ferme d’un partenaire jugé irrespectueux et célébration d’un autre perçu comme plus coopératif – met en relief le nouveau logiciel diplomatique du gouvernement : libre, équilibré et respectueux de la souveraineté nationale.

‘’Nous réaffirmons avec clarté et fermeté notre nouvelle doctrine de coopération : une coopération libre, équilibrée, fondée sur le respect mutuel et le bénéfice partagé’’, martèle Sonko, fidèle à la ligne du parti Pastef et à son Agenda national de transformation.

Silence américain, soutien partisan

L’ambassade des États-Unis n’a pas, pour l’heure, réagi à cette décision. Ni explication sur le refus des visas ni justification sur le processus ayant mené à cette impasse diplomatique. Ce silence diplomatique contraste avec le bruit politique généré par la sortie du Premier ministre.

Dans les rangs de Pastef, la décision a été saluée comme une démonstration de leadership et de fermeté. Waly Diouf Bodian, l’un des lieutenants les plus offensifs du Premier ministre, a réagi en ces termes : ‘’La réaction ferme et graduée du Premier ministre est dans la ligne caractéristique du projet. Dans les relations internationales, le respect s’arrache, sans état d’âme et sans accommodement diplomatique.’’

Une réaction partagée par de nombreux militants sur les réseaux sociaux, qui ont vu dans cette annulation une affirmation de dignité nationale, là où d’autres gouvernements auraient peut-être opté pour la diplomatie du compromis, explique le journaliste Mamadou Ndiaye.

Des critiques au vitriol dans l’opposition

Mais tous ne partagent pas cet enthousiasme. Une partie de l’opposition, bien que fragilisée par la dernière présidentielle, n’a pas manqué de réagir, souvent avec virulence. L’ancien ministre et essayiste Yoro Dia, aujourd’hui rallié à l’opposition, voit dans cette réaction une démonstration d’immaturité politique : ‘’Cela devrait relever au plus du secrétaire général des Affaires étrangères. On ne gouverne pas par l’émotion. Notre Premier ministre est incapable de se hisser à la hauteur qu'exigent ses fonctions. Leur souverainisme n'est que le refoulement d’un complexe d'infériorité, d'où cette susceptibilité pavlovienne.’’

Le journaliste et éditorialiste Madiambal Diagne, pour sa part, interroge la responsabilité du gouvernement dans cette affaire. Il dénonce une volonté d’imputer systématiquement aux autres les propres défaillances de l’Administration : ‘’La bonne question que devrait se poser le Premier ministre Sonko devrait être de savoir pourquoi 12 encadreurs demandeurs de visa pour six joueuses ? Il ne questionne jamais ses fautes, lacunes et turpitudes. Sonko considère toujours que la terre entière lui en voudrait.’’

Dans une envolée sarcastique, le journaliste pousse la logique du refus jusqu’à l’absurde : ‘’Pendant qu’il y est, le PM n’a qu’à limoger le coach américain des Lionnes, leur demander de quitter les campus pour lesquels elles jouent, fermer la NBA Academy à Saly, Seeds Project à Thiès, rappeler notre ambassadeur en consultation et renoncer au Mondial de football.’’

Cette affaire soulève ainsi une question ouverte : la souveraineté peut-elle s’affirmer sans une remise en question préalable des propres insuffisances administratives ? La vérité pourrait bien se situer à la croisée des deux chemins : entre un besoin légitime de respect sur la scène internationale et une exigence de rigueur dans la gestion des délégations sportives.

