La Confédération africaine de football (Caf) a dévoilé, hier, les villes et stades qui accueilleront les rencontres du Championnat d’Afrique des nations (Chan) 2024. Le Sénégal jouera la phase de poules au stade Amaan de Zanzibar.

Le Championnat d’Afrique des nations 2024, organisé conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, se déroulera du 2 au 30 août 2025. Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, va installer son quartier général à Zanzibar où les Lions joueront la phase de poules au stade Amaan. L’information a été donnée, hier, par la Confédération africaine de football (Caf). Dans son communiqué publié sur son site officiel, l’instance faîtière avance l’argument de l’’’inclusion’’ pour expliquer le choix de Zanzibar, qui est un archipel tanzanien situé dans l'océan Indien, le long de la côte orientale de l'Afrique, formé de trois îles principales (Unguja, Pemba et Mafia) et de plusieurs autres petites îles. ‘’Zanzibar a été retenue comme l’un des sites hôtes, une décision qui témoigne de l’engagement de la Caf en faveur de l’inclusion et du rayonnement du football africain. Le stade Amaan de Zanzibar a récemment accueilli avec succès la finale de la Coupe de la Confédération Caf 2024-2025, en mai dernier’’, a expliqué la note.

Le Sénégal est logé dans la poule avec le Congo, le Soudan et le Nigeria. À la suite d’une décision de la Commission d’appel de la Caf la Guinée équatoriale a été remplacée par le Congo. Les Diables Rouges, quarts de finalistes en 2018 et en 2020, tenteront de faire mieux pour leur cinquième participation. Le Soudan, deux fois médaillé de bronze (2011 et 2018) et éliminé dès le premier tour en 2022, essaiera de sortir de la phase de poules cette fois-ci. Quant aux Flying Eagles, médaillés d’argent en 2018, ils effectuent leur retour dans la compétition, après avoir manqué les deux dernières éditions (2020 et 2022).

Le groupe A est composé du Kenya, co-organisateur, qui joue sa première participation au Chan, du Maroc, de la RD Congo, tous deux couronnés à deux reprises, de l’Angola, finaliste de l’édition 2011, et de la Zambie, troisième lors de l'édition 2009.

La Tanzanie, autre co-organisateur, est dans le groupe B, aux côtés de Madagascar, de la Mauritanie, du Burkina Faso et des novices de la République centrafricaine.

L’Ouganda, autre pays hôte, est tête de série du groupe C, où il rencontrera le Niger, la Guinée ainsi que l’Afrique du Sud et l’Algérie.

La Caf, en concertation avec les trois pays hôtes de l’édition 2024 du Chan, a retenu le stade Benjamin Mkapa de Dar es-Salaam (Tanzanie) pour accueillir le match d’ouverture, le 2 août 2025. Le stade Mandela de Kampala (Ouganda) a été désigné pour accueillir le match pour la troisième place, tandis que la finale du tournoi se jouera au stade Kasarani de Nairobi (Kenya), le 30 août 2025.

Villes hôtes pour la phase de groupes :

Groupe A (Nairobi, Kenya) : Kenya, Maroc, Angola, RD Congo, Zambie

Groupe B (Dar es Salaam, Tanzanie) : Tanzanie, Madagascar, Mauritanie, Burkina Faso, République centrafricaine

Groupe C (Kampala, Ouganda) : Ouganda, Niger, Guinée, Afrique du Sud, Algérie

Groupe D (Zanzibar) : Sénégal, Congo, Soudan, Nigeria

LOUIS GEORGES DIATTA