À la suite du refus de visa par l’ambassade des États-Unis à Dakar à certaines joueuses et membres du staff technique de l’équipe nationale de basket, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a tout bonnement ordonné l’annulation du stage des Lionnes aux USA.

La réaction du gouvernement sénégalais n’a pas tardé, 24 heures après la révélation, par ‘’Record’’, du refus de visa à certaines Lionnes du basket par l’ambassade des États-Unis à Dakar. Dans un post sur sa page Facebook, ce jeudi, le Premier ministre a pris une décision ferme concernant le stage de préparation à l’Afrobasket de l’équipe nationale du Sénégal, qui devait se tenir aux USA.

‘’Informé du refus de délivrance de visa à plusieurs membres de l’équipe nationale féminine de basketball du Sénégal, j’ai donné instruction au ministre des Sports d’annuler purement et simplement le stage de préparation de dix jours initialement prévu aux États-Unis d’Amérique’’, a écrit Ousmane Sonko. Celui-ci a décidé finalement que ‘’ce stage sera désormais organisé à Dakar, dans un cadre souverain et propice à la performance de nos athlètes’’.

Cette décision de rejet intervient dans un contexte particulier marqué par une politique migratoire très restrictive du président Trump. Il y a quelques jours, une note du département d'État américain a indiqué que les ressortissants de 25 pays africains, dont le Sénégal, pourraient être interdits de voyager aux États-Unis, dans le cadre du ‘’Travel Ban’’.

Dans ses écrits, le PM a rappelé les principes qui fondent la politique internationale de l’actuel régime. ‘’Nous réaffirmons avec clarté et fermeté notre nouvelle doctrine de coopération : une coopération libre, équilibrée, fondée sur le respect mutuel et le bénéfice partagé. Cette doctrine s’inscrit pleinement dans la vision de Son Excellence le Président de la République, en harmonie avec la ligne directrice du parti Pastef et en droite ligne des orientations stratégiques de l’Agenda national de transformation’’.

Le président du Pastef/Les patriotes s’est réjoui de l’appui de la Chine en faveur des athlètes sénégalais en perspective des JOJ-2026. ‘’Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la République populaire de Chine, qui a accordé plusieurs dizaines de bourses de préparation à nos athlètes ainsi qu’à leurs encadreurs, dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar-2026’’.

La FSBB s'exécute

Quelques heures après le post du Premier ministre, la Fédération sénégalaise de basketball a sorti un communiqué pour informer ‘’l’opinion publique nationale et internationale que sur instruction de Madame la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, le camp d'entrainement des Lionnes initialement prévu aux États-Unis, du 22 juin au 3 juillet 2025 a été annulé’’. Déclarant avoir informé l’université américaine qui devait abriter ce camp, la FSBB a indiqué que ‘’l'intégralité de la préparation de l'Afrobasket féminin se tiendra au Sénégal et toutes les dispositions sont prises en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, pour le démarrage effectif de ce camp d'entrainement dans les prochains jours’’.

Sélectionneur des Lionnes, l’Américain Otis Hughley Jr a planifié la première partie de la préparation dans son pays. Mais au grand dam du coach et des fédéraux, la demande de visa de cinq joueuses ainsi que plusieurs membres du staff technique a été rejetée, selon le journal sportif ‘’Record’’.

Interpelé par le site IGFM, le président de la Fédération sénégalaise de basketball avait tenté de rassurer l’opinion en évoquant un plan de rechange. ‘’La fédération travaille avec l’entraineur sur une solution. Les conséquences ne sont pas trop graves, dans la mesure où il s’agissait simplement d’un stage de dix jours aux États-Unis. À partir du 3 juillet, tout le monde se retrouvera à Dakar pour poursuivre la préparation jusqu’au 24. Cela fera trois semaines de travail, ce qui est suffisant, si l’on ajoute les dix jours partagés entre les États-Unis et le Sénégal’’, a indiqué Me Babacar Ndiaye.

Compte tenu des courts délais pour le début du stage et de la présence du coach et d’une grande partie des joueuses (11) aux États-Unis, le staff technique et les fédéraux pourraient être confrontés à une réelle contrainte logistique.

LOUIS GEORGES DIATTA