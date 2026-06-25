Nommé sur le banc du Real Madrid pour la saison prochaine, José Mourinho va découvrir l'attaquant Kylian Mbappé (27 ans, 44 matchs et 42 buts toutes compétitions cette saison). Dans un entretien publié ce mardi par Vanity Fair, le technicien portugais a évoqué sa future collaboration avec l'attaquant français.

"Je dois le voir de mes propres yeux, parce que pour l'instant, tout ce que je sais de lui vient de la presse. C'est un joueur phénoménal et j'ai l'intention de l'aider à devenir encore plus fort", a annoncé le "Special One".