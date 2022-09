Après un stand-by de deux ans pour cause de pandémie, le Magal des deux Raakas retrouve son format normal. Pour un bon déroulement de l’évènement, le 5 septembre prochain à Saint-Louis, toutes les dispositions sont prises, a annoncé Alioune Badara Sambe, le gouverneur de la région de Saint-Louis, à l’issue du comité régional consacré à l’événement religieux mouride.

Considéré comme le deuxième plus grand évènement mouride après le Magal de Touba, le Magal des deux Raakas de Saint-Louis nécessite de grands moyens pour une parfaite organisation. A en croire le chef de l’exécutif régional, toutes les dispositions seront prises pour réserver aux milliers de pèlerins un bon séjour dans la capitale du Nord. ‘’Aucun secteur ne sera épargné. D’ailleurs, tous les chefs de service concernés ont pris des engagements fermes pour remplir leur part du contrat. Un cachet particulier sera donné aux exigences sécuritaires, vu le nombre impressionnant de talibés qui fera le déplacement à Saint-Louis pendant des jours. Raison pour laquelle toutes les forces de sécurité seront mobilisées et les différents responsables se réuniront avec le Kurel pour discuter de toutes les modalités à prendre. Puisque les sites d’hébergement sont éparpillés à travers la cité, on a l’obligation d’assurer la sécurité des populations’’, a signalé Alioune Badara Sambe.

Avant de poursuivre que les autres aspects liés à l’organisation du Magal auront également une attention particulière. ’’La restauration, l’hébergement, la salubrité, l’électricité, l’eau, le transport, la communication, la logistique, les tentes VIP, entre autres, seront traités et diligentés pour qu’il n’y ait pas de manquements pouvant poser des difficultés aux pèlerins. D’ailleurs, toutes les questions qui dépassent nos compétences seront transmises le plus rapidement à nos supérieurs pour que des solutions appropriées soient apportées dans les meilleurs délais. Mais vu l’engagement des différents chefs de service à l’issue de la rencontre, nous avons bon espoir que tout se passera bien’’, a souligné le gouverneur Sambe.

Quant au président du Kurel des deux Raakas, il s’est réjoui des décisions arrêtées par les autorités administratives. Toutefois, Serigne Ameth Fall a profité de la réunion pour lancer un appel aux ministres de l’Elevage et du Commerce pour faciliter l’approvisionnement du marché saint-louisien en petits ruminants et en denrées alimentaires avant le Magal. ‘’Nous avons quelques inquiétudes. Il s’agit de la rareté des moutons dans les foirails de Saint-Louis et certaines denrées alimentaires comme l’oignon, la pomme de terre et l’huile. Mais nous osons espérer que des dispositions rapides seront prises par les autorités compétentes pour une fourniture correcte du marché avant l’événement’’, a souhaité Serigne Ameth Fall. Avant de se féliciter de la bonne tenue du CRD préparatoire des deux Raakas, en appelant les chefs de service à respecter et à appliquer toutes les directives données par le chef de l’exécutif régional.

IBRAHIMA BOCAR SENE (Saint-Louis