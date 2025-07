Il y a des êtres que le destin arrache à notre regard, mais que le souvenir et l’héritage gravent à jamais dans notre conscience collective. Ousmane Tanor Dieng était de ceux-là.

Six ans que tu nous as quittés, laissant derrière toi un vide immense, un silence assourdissant… et une empreinte indélébile dans l’histoire politique et humaine du Sénégal.

Tu étais plus qu’un dirigeant, plus qu’un intellectuel ou qu’un homme d’État. Tu étais un repère moral, un guide, un mentor, un bâtisseur d’idées et un artisan du dialogue, dans un monde souvent emporté par le tumulte.

Tu avais cette élégance rare de conjuguer la rigueur de la pensée et la chaleur de l’humanité.

Tu savais écouter.

Tu savais rassembler.

Tu savais porter la parole juste, même quand le silence semblait plus confortable.

Tu as consacré ta vie à l’idéal républicain, à la construction d’un Sénégal digne, solidaire et enraciné dans ses valeurs.

Aujourd’hui encore, ton absence se fait cruellement sentir.

Quel vide !

Quelle amertume !

Quel regret !

Mais ton exemple demeure. Ton souvenir nous éclaire. Ton œuvre nous interpelle.

Nous prions pour le repos de ton âme.

Nous prions pour que ton nom continue d’inspirer ceux qui cherchent la lumière dans les méandres de la responsabilité publique.

Repose en paix, Yal mbine Tanor.

Ton combat fut noble. Ton héritage est immense.

Ton souvenir est éternel.

BBF