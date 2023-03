Sous la présidence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Moussa Baldé, le Pr. Ousmane Thiaré a passé le témoin à son collègue le Pr. Magatte Ndiaye en tant que nouveau recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Une cérémonie qui a été perturbée par les revendications de la Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl) dont la libération immédiate de l'étudiant Doudou Lèye.

La passation de service entre le recteur sortant de l'université Gaston Berger (UGB) et son successeur s'est déroulée hier en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Pr. Moussa Baldé. Une cérémonie qui a été fortement perturbée par les étudiants de Saint-Louis.

Dès les premières heures de la matinée, ces derniers ont pris d'assaut la salle de conférence de CEA-Metic de l'UGB où devait se tenir l'activité.

Initialement prévue à 9 h 30, la cérémonie n'a pu démarrer qu'aux environs de 11 h 30. Ainsi, pendant près de deux tours d'horloge, les membres de la Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl) ont bloqué l'accès de la salle aux invités et autorités universitaires. Une pression qui a fini par payer, puisque la coordination a été finalement reçue par le ministre de l'Enseignement supérieur.

"La Cesl ne pouvait laisser filer cette opportunité de cérémonie de passation de service des recteurs en présence de notre ministre de tutelle, pour exiger la libération immédiate et sans condition de notre camarade étudiant Doudou Lèye, arrêté le 16 mars dernier, lors d'une manifestation à l'UGB et placé sous mandat de dépôt injustement. Mais nous avons également profité de l'audience pour rappeler au ministre la longue liste de souffrances auxquelles les étudiants de Saint-Louis sont confrontés quotidiennement. Malgré les nombreux engagements pris par les autorités universitaires, la situation est toujours déplorable dans les campus pédagogique et social de l'UGB", a déclaré un des responsables de la Cesl qui a participé à la rencontre. Avant d'annoncer que le ministre a accordé une oreille attentive à la délégation des étudiants sur leurs doléances.

"Nous avons été bien écoutés. D'ailleurs, le ministre Baldé a promis d'entrer en contact avec ses collègues de l'Intérieur et de la Justice pour voir comment gérer le dossier de l'étudiant Doudou Lèye. En ce qui concerne les conditions de vie et d'études des étudiants touchant l'assainissement, le manque d'eau, la voirie interne, le logement, etc., le ministre nous a rassurés qu'il se rendra sur les chantiers pour constater de visu l'état d'avancement des travaux engagés depuis belle lurette", a expliqué notre source.

Cependant, la Coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété la cessation de toute activité pédagogique jusqu'à la libération de leur camarade arrêté et jeté en prison.

Il faut signaler qu'il a fallu au gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Badara Samb, d'user de diplomatie pour éviter que la situation ne dégénère. Puisqu'en face des étudiants, les forces de l'ordre étaient prêtes à intervenir.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS