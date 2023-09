Aider les jeunes filles à faire face à leurs cycles menstruels, c’est le combat de l’association Kitambaa qui a mené une étude sur cette problématique.

Dans le cadre de la réalisation de sa campagne de sensibilisation ‘’Fagarù ngir mùcc ci mettitù gis mbaax’’ (prévenir pour sortir indemne des menstrues) mise en œuvre avec l’appui technique et financier de Strides Pharma Science LTD, l’association Kitambaa a organisé, hier, un webinaire sur la santé et l’hygiène menstruelle. Cette rencontre s’inscrit dans un contexte où cette problématique entrave l’amélioration de la santé génésique des femmes/filles, leur autonomisation économique, sociale et leur éducation.

Ledit webinaire avait pour objectif principal de favoriser une réflexion synergique entre les différentes parties prenantes sur les stratégies à mettre en œuvre pour répondre aux blocages et défis liés à la santé et à l’hygiène menstruelle. Il ressort des discutions que la vision de Katambaa est de permettre aux jeunes filles et aux femmes de vivre leurs menstrues avec dignité, sans interruption dans leur vie scolaire et/ou dans leurs activités économiques, autonomiser les femmes économiquement dans le but d’améliorer la fréquentation scolaire des adolescentes, la santé reproductive et d’améliorer les moyens de subsistance des femmes.

Sa mission, explique-t-on, est de concourir au maintien des jeunes filles en milieu scolaire, d’autonomiser les femmes de sorte qu’elles puissent mieux participer aux instances de prise de décision qui affectent leur bien-être, de contribuer à augmenter les revenus des femmes qui évoluent dans le secteur informel, d’aider les acteurs étatiques et non étatiques à réaliser les objectifs stratégiques en éradiquant la pauvreté, en accédant à l’éducation universelle et en promouvant la santé publique et l’environnement.

Ses domaines d’intervention sont la production et la mise à disposition de produits hygiéniques (kits Kitambaa), l’éducation, la formation de formateurs, la formation groupements de femmes et de jeunes filles.

Statistiques

En effet, à cause des menstrues, il y a une perte d’autonomie et une diminution de la productivité chez les femmes. Les statistiques livrées lors de cette rencontre renseignent des pertes de revenus de plus de 40 % par mois pour les femmes commerçantes. Ce qui constitue une productivité réduite pour les femmes employées (2,5 jours par mois), 36 % des joueuses utilisent des étoffes. Le taux d’employabilité en 2021 est de 64,5 % pour les hommes et de 48,8 % pour les femmes (Agence nationale de la statistique et de la démographique (ANSD). Il y a aussi la déscolarisation des filles en milieu scolaire, avec 45,12 % des écolières qui sont absentes pendant leurs règles, +10 % d’abandon chez les filles.

Selon l’annuaire de l’ANSD sur la population du Sénégal en 2021, le Sénégal compte une population féminine estimée à 8 649 066. Sur cette population, on estime à 59,94 % (extrapolation données projections 2021, source ANSD) la part de femmes en âge de procréer (âgées entre 10 et 50 ans), soit une population de 5 184 641.

Ainsi, pour pallier les difficultés, Kitambaa propose de fournir aux femmes et jeunes filles des packs constitués de 5 serviettes hygiéniques + 2 culottes menstruelles + 3 sacs opaques. Chaque pack est prévu pour une durée d’utilisation d’un an. En plus des packs hygiéniques, Kitambaa offre des formations de formateurs pour la transmission du savoir-faire pour la fabrication des serviettes hygiéniques réutilisables aux jeunes filles et aux femmes qui souhaiteraient investir dans la fabrication du produit, mais également pour la transmission de connaissance sur la santé et l’hygiène menstruelle.

Kitambaa fait également de la recherche et des études permettant de démontrer le besoin d’adopter de nouvelles politiques publiques à même de prendre en compte l’hygiène et la santé menstruelles. Ce qui leur permet de plaider pour l’adoption de politiques publiques qui prennent en compte de manière transversale la santé et l’hygiène menstruelle ainsi que des sessions de formation sur la SHM.

CHEIKH THIAM