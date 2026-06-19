Tentative d’émigration irrégulière à Dakar

Treize candidats à l’émigration irrégulière ont été interpellés dans la nuit du mardi 16 juin à la plage de Soumbédioune par les éléments du Commissariat d’arrondissement de la Médina. L’opération est intervenue vers 2 heures du matin après que les policiers ont été informés de la présence suspecte d’un groupe d’individus sur la plage. Selon les premiers éléments recueillis, ces personnes attendaient une pirogue censée les conduire vers l’Espagne. Dépêchés sur les lieux, les agents ont découvert les candidats regroupés aux abords du cimetière de Soumbédioune, avec leurs bagages, dans l’attente du capitaine de l’embarcation.

Lors des premiers interrogatoires, les treize personnes ont déclaré avoir déboursé chacune 500 000 francs CFA pour financer leur voyage. Selon leurs témoignages, le convoyeur leur avait initialement donné rendez-vous vers 20 heures sur les rives de la plage de la Porte du Millénaire pour le départ. Après plusieurs heures d’attente, l’embarcation ne s’est toutefois jamais présentée. Les investigations menées sur place ont également permis d’identifier deux individus soupçonnés d’appartenir au réseau d’organisation de cette tentative de départ. D’après leurs déclarations, le capitaine de la pirogue serait domicilié dans le quartier de la Médina.

Les treize migrants ont été conduits au commissariat avant d’être mis à la disposition de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), chargée de poursuivre l’enquête. Les investigations se poursuivent afin d’identifier et d’interpeller l’ensemble des personnes impliquées dans l’organisation de cette tentative d’émigration clandestine.