Le Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications (SNTPT) a organisé à Thiès une journée d'échanges, de partage et de réflexion sur la situation préoccupante de La Poste. Il préconise la relance de l'entreprise publique.

Au sein de la Poste, c’est le branle-bas de combat pour sauver l’entreprise en péril. Ibrahima Sarr, Secrétaire Général du Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications, a expliqué, hier, la tenue de la journée d'échanges, de partage et de réflexion sur l’entreprise par le désir de renforcer les liens entre les différentes structures syndicales du pays, tout en recueillant les préoccupations des agents confrontés à des difficultés grandissantes.

Il a rappelé que, face à la dégradation de la situation financière de l’entreprise, le gouvernement avait organisé un Conseil interministériel le 1er septembre 2025. À l’issue de cette rencontre, quinze mesures stratégiques avaient été adoptées pour assurer le redressement et la relance de La Poste. « Ces décisions avaient suscité beaucoup d’espoir chez les travailleurs. Chaque mesure devait contribuer à sortir La Poste de ses difficultés et à soulager les souffrances des postiers », a-t-il souligné.

Toutefois, plusieurs mois après l’échéance fixée au 31 décembre 2025, le syndicat estime que les engagements pris peinent à se concrétiser. « Le taux de mise en œuvre n’atteint même pas 30 %. C’est une situation particulièrement regrettable au regard des attentes suscitées par ces engagements de l’État », a regretté Ibrahima Sarr.

Pour le dirigeant syndical, les mesures arrêtées lors du Conseil interministériel constituent des engagements forts pris par l’État non seulement envers les travailleurs, mais également envers les populations sénégalaises et l’institution postale elle-même. Il appelle ainsi à une évaluation rigoureuse de leur niveau d’exécution.

Le SNTPT déplore également l’absence d’un mécanisme de suivi efficace. « Nous avions préconisé la mise en place d’un comité de suivi pour accompagner l’exécution de ces mesures. Cette proposition n’a malheureusement pas été retenue », a rappelé le Secrétaire Général.

Une relance toujours attendue

Au-delà des lenteurs administratives, Ibrahima Sarr pointe du doigt ce qu’il considère comme un manque de dynamisme dans la conduite des réformes destinées à redresser l’entreprise. « Depuis l’arrivée de la nouvelle direction générale, nous constatons une certaine inertie. Nous ne voyons pas d’actions concrètes susceptibles de remettre La Poste sur les rails du développement et de la relance », a-t-il affirmé.

Tout en reconnaissant l’existence d’une volonté politique affichée par les autorités, il estime que celle-ci doit désormais se traduire par des actes. « Prendre des engagements est une preuve de volonté. Mais cette volonté doit être matérialisée à travers des actions concrètes qui auront un impact réel sur La Poste et ses travailleurs », a insisté le responsable syndical.

Les principales revendications pour sauver l’entreprise

Parmi les principales revendications du SNTPT figure la recapitalisation de La Poste afin de restaurer ses capacités financières. Selon Ibrahima Sarr, les déficits cumulés ont fortement affecté les capitaux propres de l’entreprise, rendant indispensable une intervention financière de l’État.

Le syndicat réclame également l’amélioration des conditions de travail des agents, confrontés à un manque chronique de moyens d’exploitation et à une dégradation continue de leur environnement professionnel.

Le responsable syndical appelle par ailleurs à une meilleure régulation du secteur postal. Il estime que La Poste est aujourd’hui confrontée à une concurrence déloyale qui empiète parfois sur son domaine réservé, pourtant protégé par le Code de gestion. « Il est nécessaire de renforcer les mécanismes de contrôle et de régulation afin d’empêcher les opérateurs non autorisés d’intervenir dans des activités qui relèvent légalement de La Poste », a-t-il déclaré.

Le SNTPT plaide également pour que l’État fasse davantage appel à La Poste dans le cadre de ses missions de service public. Selon Ibrahima Sarr, l’entreprise dispose des compétences nécessaires pour assurer l’acheminement du courrier administratif, la gestion des valises diplomatiques ainsi que plusieurs services liés à l’inclusion financière.

Le syndicat regrette notamment que certaines activités, autrefois confiées à La Poste, aient été transférées à des opérateurs privés. L’IPRES confiait auparavant le paiement des retraités à La Poste. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, alors que nous avons démontré notre expertise dans le paiement des masses, notamment à travers les bourses de sécurité familiale », a rappelé le Secrétaire Général du SNTPT.

Pour lui, le retour de ces activités permettrait à l’entreprise de renforcer ses revenus et de contribuer davantage aux politiques publiques d’inclusion financière.

Modernisation et transformation numérique

Le syndicat insiste également sur la nécessité de combler le déficit infrastructurel dont souffre La Poste depuis plusieurs années. Faute de ressources suffisantes, l’entreprise n’a pas été en mesure d’investir dans la rénovation de ses bâtiments, le renouvellement de sa logistique ou la modernisation de ses équipements.

Dans le même temps, Ibrahima Sarr appelle à une valorisation du patrimoine foncier et immobilier de La Poste afin de créer de nouvelles opportunités de financement et de partenariats. La transformation numérique figure également parmi les priorités défendues par le syndicat. Le responsable syndical estime que l’accompagnement de structures publiques spécialisées, notamment Sénégal Numérique SA, est indispensable pour accélérer la digitalisation des services postaux.

« Nos produits et nos services doivent s’appuyer sur les technologies numériques afin de répondre efficacement aux attentes des usagers et aux exigences du marché », a-t-il expliqué.

Ibrahima Sarr, Secrétaire Général du Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications, a lancé un appel solennel aux autorités sénégalaises afin qu’elles accélèrent la mise en œuvre des mesures de relance de La Poste. « Il est urgent que l’État intervienne avec davantage d’engagement et de détermination pour corriger la situation actuelle », a-t-il déclaré.

NDEYE DIALLO (THIES)