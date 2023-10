Nous sommes en 2012. Les Sénégalais se préparent à élire leur 4ème Président. Abdoulaye Wade qui est candidat à sa propre succession est optimiste car il ne craint ni Niasse ni Tanor encore moins Idy ou Macky. Idrissa Seck qui est à sa seconde participation à une élection présidentielle croit dure comme fer qu'il sera le quatrième Président du Sénégal. Et c'est finalement Macky Sall qui sera porté à la tête de l'Etat du Sénégal en 2012.

Le scénarii se déroule ainsi: Idrissa Seck est recalé dès le premier tour, Abdoulaye Wade et Macky Sall disputent le jackpot présidentiel. Les Sénégalais qui connaissent les relations entre Abdoulaye Wade, Macky Sall et Idrissa Seck attendent de voir lequel de ces deux candidats sera choisi par Idrissa Seck. Idy ne semble pas hésiter et son choix se porte sur le candidat Macky Sall.

C'est Idy qui a amené Wade au pouvoir en 2000. C'est Wade et Macky qui ont chassé Idy du pouvoir en 2004. Idy soutient Macky et participe au départ de Wade du pouvoir en 2012. On voit combien les relations entre Wade, Idy et Macky sont profondes et complexes.

Macky Sall s'installe à la tête de l'Etat du Sénégal. Idy et Macky unissent leurs forces pour gouverner ensemble le Sénégal. Après un an de gouvernance commune cette collaboration résiste difficilement aux egos surdimensionnés des deux personnes. Idrissa Seck fait une sortie spectaculaire sur les ondes de la radio RFM et attaque frontalement le régime de Macky Sall.

Ce jour-là et devant les micros des journalistes, le leader du Parti Rewmi, Idrissa Seck ne se prive pas de verser de chaudes larmes, en allant même jusqu'à pousser beaucoup de Sénégalais à douter de la capacité de leur Président, Macky Sall à diriger ce pays. Même les technocrates du Gouvernement comme le Premier ministre d'alors Abdoul Mbaye et le ministre de l'économie et des finances Amadou Kane en avaient pris pour leurs grades. L'édile entre les deux "frères ennemis" dure alors le temps d'une rose.

Des années plus tard Macky Sall et Idrissa Seck mettent fin à leurs hostilités et les deux camps se retrouvent dans le même Gouvernement. Mais le retour de Idrissa Seck dans le camp du pouvoir avec le score de 20% qu'il a engrangé lors de la Présidentielle de 2019 ne satisfait pas les attentes du Président Macky Sall. Et les élections locales de 2022 démontrent à suffisance que 60+20 ne font pas toujours 80 en politique. Le politicien et scientifique Macky Sall, qui semble ignorer comme le disent les sociologues, qu'on ne traite pas les humains comme des choses, tombe ainsi dans le piège de ce calcul arithmétique. Le remake de cette expérience à travers les Législatives de 2022, où on voit Idrissa Seck perdre les élections dans le département de Thiès où il est originaire, est encore loin des espérances du régime de Macky Sall.

Sacré Macky Sall! Il est tellement bon calculateur mais cette fois-ci, il est complètement passé aux côtés de la plaque. On ne sait pas encore ce qui se trame entre Macky Sall et Idrissa Seck, mais ces deux larrons en foire peuvent perdre des batailles sans perdre la guerre!

Macky Sall fera de son mieux pour permettre à sa coalition de rester au pouvoir, et Idrissa Seck est encore dans les plans de Macky Sall. Car Macky sait qu'Idy peut être un bon allié en cas de deuxième tour pour son candidat et réciproquement.

Le camp libéral est aux commandes de ce pays depuis l'an 2000. Abdoulaye Wade a fait son temps comme Président de la République. Macky Sall s'apprête à partir. Idrissa Seck est le seul parmi les trois qui reste dans la course, et il sera candidat pour la Présidentielle de 2024.

Macky Sall a officiellement son candidat qui est Amadou Ba, Abdoulaye Wade soutiendra à coup sûr son fils Karim Wade, et il restera à Idrissa Seck de convaincre les Sénégalais de la pertinence de son choix en tant que 5ème Président de République du Sénégal.

Mais pour espérer diriger ce pays à partir de 2024 Idrissa Seck devra affronter le candidat par procuration de Macky Sall, Amadou Ba, le fils adoré de Abdoulaye Wade, Karim Wade (les propos sont de Macky Sall) mais aussi Khalifa Sall, le candidat du Parti de l'unité et du rassemblement (PUR), Aliou Mamadou Dia, le ou les potentiels candidats de l'ancien Pastef et tous les autres.

Babacar Papis Samba- Auteur et Adepte de la pensée complexe.