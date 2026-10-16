Mamadou Cissé a passé la nuit au commissariat d’arrondissement du Plateau. Le chroniqueur de Sen TV, connu sous le nom de Momo Cissé, a été placé en garde à vue à l’issue de son audition, hier, à la Division spéciale de la cybersécurité (DSC). Il lui est reproché une diffusion de fausses nouvelles en lien avec ses déclarations sur l’affaire Nourah Ba.

Selon nos informations, son interpellation fait suite à une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube Sen Terranga. Le chroniqueur y livre sa version des circonstances ayant conduit Nourah Ba dans les locaux de la DSC.

D’après son récit, la jeune femme se trouvait sur la corniche avec sa cousine lorsqu’un homme les aurait abordées et insultées. Une altercation aurait suivi, avant que l’homme ne se présente comme un policier et ne conduise Nourah Ba à la DSC. « C’était un élément de la DSC qui était en civil. Sa cousine est là, elle peut témoigner », affirme Momo Cissé dans la vidéo. Il y conteste également les conditions de la saisine du procureur : « Est-ce que c’est comme ça que le procureur doit s’autosaisir ? Soyons sérieux.

» Le chroniqueur met aussi en cause les conditions de garde à vue de Nourah Ba, affirmant qu’elle venait de subir une opération et avait été déplacée entre plusieurs commissariats. « Il a fallu qu’un membre de sa famille fasse un post sur Facebook pour que les policiers disent où elle se trouve », soutient-il. Ces allégations constituent la version exposée par le chroniqueur dans la vidéo à l’origine de son interpellation.