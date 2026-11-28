Pour répondre à l’émigration irrégulière, l’Alliance des Verts propose une initiative régionale qui associe restauration écologique, formation et création d’emplois sur le littoral ouest-africain. Pour Dr Mamadou Abibou Diagne, président de l’Alliance des Verts, la réponse à l’émigration irrégulière passe par des perspectives concrètes de réussite dans son propre pays. Sa formation propose ainsi de créer une « Alliance ouest-africaine pour l’économie bleue, la transition verte et la prospérité des territoires côtiers ».

Inspiré de la Grande Muraille verte, le projet entend relier les territoires côtiers du Sénégal à ceux des autres pays du littoral ouest-africain. Il prévoit d’y restaurer les écosystèmes et d’y favoriser la production, la formation et l’investissement pour créer des emplois. « Nous voulons que nos côtes cessent d’être uniquement perçues comme des espaces de départ vers l’Europe pour devenir des territoires d’opportunités, d’entrepreneuriat et de prospérité », a déclaré Dr Diagne.