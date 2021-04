Une audience qui était attendue et qui a fait couler beaucoup d’encre, avant même qu’elle ne se tienne, c’est celle qui a rassemblé avant-hier, au Palais de la République, l’essentiel du gratin apériste du Walo. Une audience qui est passée sous silence, mais qui a toute son importance.

Tout ce que Dagana compte en notables politiques au niveau départemental s’est retrouvé, avec les jeunes et femmes de la zone en face du chef de l’Etat pour égrèner les nombreux problèmes auxquels ils font face. Pendant plus de deux heures, selon le rendu de personnes ayant pris part à cette audience, les élus du Département ont fustigé le manque d’intérêt dont ils sont l’objet, la non-prise en charge des problèmes au niveau local dans le domaine agricole, le foncier, etc.

Mais, comme le prétexte de la rencontre, c’est qu’une certaine passivité politique a installé son lit dans le département, des explications ont été livrées sur les causes. Ainsi, l’audience qui a eu lieu en présence des ministres et responsables à l’Alliance pour la République (APR) Mansour Faye, Mor Ngom et Augustin Tine, a vu des responsables apéristes constater la léthargie pour, entre autres, l’expliquer par un déficit de leadership. Ainsi, depuis le départ de Mouhamadou Makhtar Cissé du ministère de l’Energie et sa prise de distance, la place est comme qui dirait, vide. Absent à l’audience, Mouhamadou Makhtar Cissé était, si on peut dire, l’absent le plus présent. Les applaudissements ont fusé, chaque fois que son nom était cité.

Mais il semble bien que le Président Macky Sall a prêté une oreille attentive aux nombreuses doléances. Il a promis d’apporter des solutions. La nomination d’Amadou Mame Diop à la Direction de la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (Sapco) est sans doute un début de prise en charge des problèmes soulevés.