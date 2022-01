Le candidat à la mairie de Dakar promet de s’investir pour le développement de Grand-Yoff, une fois élu à la ville de Dakar. Barthélemy Dias était hier en caravane dans cette commune, en compagnie de Khalifa Sall. Ils n’ont pas manqué de magnifier les réalisations du maire sortant, Madiop Diop.

Le maire de Mermoz Sacré-Cœur était hier en caravane dans la commune de Grand-Yoff, dans le cadre de la campagne électorale. Barthélemy Dias, par ailleurs candidat à la mairie de Dakar, a loué les qualités de son camarade de parti Madiop Diop, édile de la commune d’accueil. Pour Dias fils, Grand-Yoff fait face à un problème de moyens.

En effet explique-t-il avec une population de 450 000 habitants, la municipalité ne bénéficie que d’un budget d’un peu plus d’un milliard F CFA. ‘’Grand-Yoff compte dix fois plus de personnes que Mermoz Sacré-Cœur, pour un budget qui ne dépasse pas 1,5 milliard. Croyez-moi, si je vous dis que Madiop Diop est bon. Vous avez le foyer des jeunes, la maternité, un stade, l’éclairage public, le pavage, toutes ces réalisations pour ce budget’’, fait-il remarquer. Et jusque-là, indique-t-il, Madiop Diop a géré la municipalité avec élégance, car il n’a jamais été impliqué dans le bradage foncier ou les détournements de deniers publics. ‘’On peut être fier de lui, le problème de Grand-Yoff n’est pas un problème de maire, mais plutôt de recettes. La commune manque de moyens. Si nous sommes élus à la tête de la ville de Dakar, nous comptons chaque année injecter trois milliards dans cette commune pour son bien-être’’.

Barthélemy Dias déclare que pour une municipalité de 450 000 habitants, si l’Etat du Sénégal était sérieux, les fonds de dotation seraient revus à la hausse. ‘’C’est parce que le maire n’est pas de la majorité qu’il ne bénéficie d’aucun soutient’’, regrette-t-il.

L’ancien maire de Dakar a, dans ce sens, indiqué que Madiop Diop a beaucoup investi, à Grand-Yoff, dans le social, les infrastructures, l’éducation et bien d’autres domaines. ‘’Les concurrents n’ont aucun argument. Ils sont dans les invectives. Nous voulons que Grand-Yoff se sente prêt à reconduire son maire. Votez pour Pape Madiop Diop à Grand-Yoff et Barthélemy Dias à Dakar. Permettrez à la population de se libérer et d’être autonome. C’est ce qui constitue notre programme. Nous sommes différents des autres. Nous ne sommes pas là pour nos intérêts, mais plutôt pour ceux des populations et les mener vers l’avant’’, a déclaré Khalifa Ababacar Sall.

Après avoir sillonné les artères de Grand-Yoff, accompagné d’une marée humaine, ces responsables de la coalition Yewwi Askan Wi ont invité les populations de la commune à l’unité. ‘’On ne peut pas construire Grand-Yoff en opposant une partie à une autre. Personne ne nous divisera. N’écoutez pas ceux qui, pour gagner ces élections, font des promesses utopiques. Les élections sont un moment de vérité. Voter Pape Madiop Diop, c’est voter pour l’unité de Grand-Yoff, son devenir et l’émancipation de chaque Grand-Yoffois. Barthélemy Dias comme maire de Dakar est synonyme d’un Dakar prometteur. C’est un fils de Dakar et Dakar l’inspire. Le projet de Barthélemy Dias tourne autour des Dakarois et Dakaroises ; ce qui le différencie des autres’’, promet Khalifa Sall.

Dans sa déclaration, Barthélemy Dias a rappelé à ses hôtes du jour qu’il y aura deux urnes le 23 janvier. L’une, dit le candidat, sera pour réélire le maire Madiop Diop, candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à Grand-Yoff, alors que l’autre est pour la mairie de Dakar. ‘’Je suis très content d’être ici avec Khalifa Sall qui représente les leaders de notre coalition. Nous sollicitons, pour ces échéances, vos prières et votre soutien. Il serait insensé de voter pour Barthélemy Dias à la mairie de Dakar et de faire le contraire pour Grand-Yoff. La balle est dans votre camp pour une large victoire le 23 janvier’’.